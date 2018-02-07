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    Скаршевский: оказалось, что МВФ можно и не платить

    Тема:

    Украина клянчит новый транш у МВФ (572)

    (обновлено: )843110
    Экономический эксперт Виктор Скаршевский отмечает, что дефолты перед Международным валютным фондом достаточно частое явление: начиная с 1959 года, 30 стран допустили 34 дефолта по кредитам МВФ.
    Виктор Скаршевский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    В понедельник, 5 февраля Украина перечислила Международному валютному фонду очередной платеж по основной сумме кредита в рамках программы stand-by 2014 года на 375 миллионов долларов. 6 февраля Украина оплатит в пользу МВФ еще 87 млн долларов в качестве процентов по программе stand-by 2014 года и по реализуемой в настоящее время программе расширенного финансирования EFF.

    Международный валютный фонд. Архивное фото
    MANDEL NGAN/AFP
    Будет больно. Украина без транша МВФ

    Напомним, четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в 1 миллиард долларов каждый. 

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    Общая сумма государственного и гарантированного государством долга на конец 2017 года составила более 76,3 млрд долларов, или свыше 2 трлн грн. Основной вызов ближайших лет — существенный рост госдолга и пиковые выплаты по обязательствам, приходящиеся на 2018–2020 гг. Самый крупный кредитор Украины – МВФ – предоставил Украине двухлетнюю отсрочку по выплате платежей, но  она закончилась. В 2017 году Украина выплатила первые 1,268 млрд долларов. В 2018-м МВФ нужно отдать 4,5 млрд долларов, или 135 миллиардов гривен, если считать по предполагаемому курсу на конец года. Еще около 2,6 млрд долларов – предстоящая сумма выплат другим иностранным кредиторам. Итого получается 7,1 млрд долларов.

    Александр Охрименко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Охрименко: Украина и МВФ находятся в процессе развода

    "Можно ли не платить МВФ? Оказывается можно. Ведь дефолты перед МВФ достаточно частое явление. Начиная с 1959 года, 30 стран допустили 34 дефолта по кредитам МВФ.

    Средний срок дефолта (между датой отказа возврата кредита и датой его погашения) – около 6 лет.

    Рекордсмены по сроку дефолта: Либерия – 23,3 года, Камбоджа – 18,8 лет и Ирак – 14,3 лет.

    Еще три страны – Судан (с 1984), Сомали (с 1987) и Зимбабве (с 2001) – до сих пор не вышли из дефолта перед МВФ.

    Самый крупный дефолт перед МВФ допустила Аргентина, отказавшись в 2003 году выплатить долг в сумме $2,9 млрд.

    Последний дефолт перед МВФ был в мае 2015 года, когда Греция не выплатила МВФ $1,7 млрд. Кстати, Греция стала первой страной с развитой экономикой, допустившей дефолт перед такой уважаемой организацией.

    Интересно, кто следующий?”, — написал на своей странице в Facebook экономический эксперт Виктор Скаршевский.

    Facebook Виктора Скаршевского
    Комментарий Виктора Скаршевского об МВФ
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