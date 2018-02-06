Ищите ниже, еще ниже. Украина в мировом рейтинге уровня жизни

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Уровень жизни украинцев продолжает стремительно падать, свидетельствуют результаты международных исследований. В последнем рейтинге британского аналитического центра "The Legatum Institute", Украина заняла 112 место из 149, разместившись между Бангладеш и Буркина-Фасо.

Россия получила в рейтинге 101 место, опередив Таджикистан, но уступив Индии. Между Россией и Украиной расположились Замбия, Танзания, Сенегал и Малави.

Всего в списке 149 стран. Первую десятку рейтинга традиционно занимают Норвегия, Новая Зеландия, Финляндия, Швейцария, Швеция, Нидерланды, Дания, Канада, Австралия и Великобритания.

Замыкают список Бурунди, Ангола, Ирак, Республика Конго, Мавритания, Чад, Афганистан, Судан, Центральноафриканская Республика и Йемен.

Читайте также: И вечный стресс, покой нам только снится. Портрет современного украинца

Следует отметить, что в 2016 году Украина занимала 107 место в рейтинге. А не так давно, в 2015 году, находилась на 64 месте после Узбекистана. Тогда Россия занимала 91 место среди 142 стран между Гватемалой и Лаосом.

Страны оценивают на основе результатов опросов граждан по восьми категориям: состояние экономики, социальной сферы, власти, предпринимательства, здравоохранения и персональной свободы граждан в их странах.

По последним опросам, самую низкую оценку Украина получила в сфере здравоохранения, потеряв 24 позиции по сравнению с прошлогодним показателем.

Неутешительные рейтинги

Ранее в рейтинге процветания, составленном "The Legatum Institute" в 2017 году, Украина оказалась на 135 месте из 148 возможных по уровню здравоохранения. Хуже ситуация со здравоохранением оказалась только в Нигере и Того. Даже Мадагаскар, Афганистан, Ирак и Судан смогли обогнать Украину по уровню медицины.

Всего же по уровню процветания в целом, по всем показателям, Украина заняла 112 место. Это печально, ведь еще в 2013 году мы были на 64 месте, а в 2016 провалились на 107 место.

Следует отметить, что в последние годы бедность стала характерной чертой украинской действительности и главным страхом украинцев. По данным соцопросов, половине украинских семей денег полностью хватает лишь на еду. Из-за резкого роста тарифов и цен украинцы вынуждены экономить буквально на всем. А лечение, туризм и развлечения становятся для большинства непозволительной роскошью.

После Майдана Украину настиг один из самых серьезных экономических кризисов за всю историю. Одной из главных проблем для украинцев стал шокирующий рост цен и тарифов. По данным МВФ, инфляция за последние четыре года составила суммарно 87%. Резко подорожали все товары первой необходимости — продукты, коммуналка, транспорт.

Тарифы на коммуналку лишь за последние три года выросли в 5, а то и в 10 раз. Наибольший скачок продемонстрировал тариф на отопление – с 2,91 до 32,91 грн за кв. Метр.

Читайте также: Элементарная математика. Как изменилась наша жизнь после Майдана

По данным Всемирного банка, на одного украинца сейчас приходится $2185 из валового дохода страны, что всего на 10 долларов больше, чем в африканской Нигерии.

За 2014-15 годы украинская экономика упала на 16,5%. После такого кризиса ВВП должен был бы вырасти на 5-7%. Но имеем лишь +2%. Однако президент и правительство говорят, что это уже успех.

С 1 января 2018 года минимальная пенсия в Украине установлена на уровне прожиточного минимума, то есть 1373 гривны (около $49). Таким образом, украинец получает в день $1,65, а согласно классификации ООН, имеющие доход менее $5 относятся к категории бедных.

В то же время президент и правительство настроены оптимистично и говорят, что в ближайшие годы уровень жизни украинцев будет только повышаться.

При этом в Нацбанке ожидают инфляцию на уровне 6% (на 2017 год НБУ рассчитывал на 9,1%, но в реальности оказалось порядка 15%).

Средняя номинальная зарплат, по расчетам, составит 7440 гривен при реальном росте 3% (2017 год: 6770 гривен при реальном росте 15,8%, то есть в 2018 году доходы станут увеличиваться в пять раз медленнее, чем в нынешнем).

Читайте также: Война-войной, а нищета страшнее будет. Страхи и фобии украинцев

Жизнь в условиях войны, постоянный стресс, а также неудовлетворенность жизнью не проходят бесследно — в обществе растет агрессивность и число суицидов.

Как оказалось, Украина вошла в ТОП-25 стран с самым высоким показателем самоубийств в Европе. Об этом в понедельник, 5 февраля, сообщил УНИАН со ссылкой на данные МОЗ.

В связи с этим Минздрав заявил даже о создании национальной телефонной горячей линии для эмоциональной поддержки и предотвращения самоубийств.

По материалам из открытых источников интернет