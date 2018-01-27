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    Обнародован рейтинг самых высокооплачиваемых чиновников Украины

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    Зарплата лидера рейтинга - главы "Нафтогаза" Андрея Коболева - составляет 1.6 миллиона гривен в месяц. Второе место с большим отрывом занял президент "Энергоатома" Юрий Недашковский с доходом в 318,2 тысячи гривен.
    Гривны
    УНИАН

    КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых украинских чиновников, составленный изданием "Вести" на основе данных деклараций.

    Отмечается, что зарплата Коболева составляет 1.6 миллиона гривен в месяц. Второе место с большим отрывом занял президент "Энергоатома" Юрий Недашковский с доходом в 318,2 тысячи гривен, а третье поделили и.о. главы "Администрации морских портов Украины" Райвис Вецкаганс и и.о. главы НБУ Яков Смолий, которые получают по 280 тысяч гривен каждый.

    "Вести"
    Список самых высокооплачиваемых чиновников Украины

    Кроме того, в рейтинг вошли и.о. гендиректора "Укрпочты" Игорь Смилянский, и.о. главы правления "Укрзализници" Евгений Кравцов, глава предприятия "Уголь Украины" Александр Павлов, а также директор аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин.

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    Ранее сообщалось, что по итогам подачи электронных деклараций за последние два года 57 украинских госслужащих задекларировали биткоины.

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