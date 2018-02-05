Опубликован рейтинг стран-налоговых убежищ

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина.

Швейцария заняла первое место в рейтинге стран – налоговых убежищ, сообщает Financial Secrecy Index

Согласно рейтингу, составленному Tax Justice Network, второе место заняли США, которые в 2013 году занимали 6-е место и 3-е место в 2015 году. Указано, что доля страны в экспорте офшорных финансовых услуг возросла с 2015 года с 19,6% до 22,3%.

"США по-прежнему непрозрачны, так как отказываются принимать участие в международных инициативах по обмену налоговой информацией, сохраняют "анонимные" юридические лица и трасты, активно предлагаемые в отдельных американских штатах", — заявили авторы рейтинга.

На третьем месте в этом рейтинге Каймановы острова, затем следуют Гонконг, Сингапур, Люксембург, Германия, Тайвань, ОАЭ, Гернси.

Как сообщалось ранее, Украина заняла 150 место среди 180 стран в рейтинге по уровню экономической свободы.