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    Лучшая из худших. Украина в рейтинге уровня экономической свободы

    (обновлено: )76632
    Украина занимает самое низкое место среди 44 стран в европейском регионе, а ее средний бал ниже средних мировых и региональных.
    График. Архивное фото
    REUTERS Kai Pfaffenbach

    КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. Украина заняла 150 место среди 180 стран в рейтинге по уровню экономической свободы.

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    В рейтинге Heritage Foundation "Индекс экономической свободы" Украина получила 51,9 баллов, повысил свой бал на 3,8 пунктов.

    В частности Украина улучшила позиции по 8 из 12 показателей, в частности, значительно улучшилась ситуация в сфере инвестирования. В то же время отмечено, что Украина занимает самое низкое место среди 44 стран в европейском регионе, а ее средний бал ниже средних мировых и региональных.    

    Отмечается, что Украина достигла значительного прогресса в реформировании, стала более процветающей, демократичной и прозрачной. Однако, необходимы дальнейшая борьба с коррупцией, развитие рынков капитала, приватизация, совершенствование законодательства.

    Авторы рейтинга отмечают, что в Украине существуют серьезные проблемы в отношении коррупции в судебной системе — одной из тех, которой граждане доверяют меньше всего. "Судьи в значительной степени рассматриваются как защитники бизнеса и других мощных источников влияния. Коррупция остается серьезной проблемой для Украины, и прогресс идет довольно медленно", — сказано в отчете. 

    Также среди проблем отмечена налоговая система. 

    Напомним, глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых украинских чиновников.

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