Лучшая из худших. Украина в рейтинге уровня экономической свободы

КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. Украина заняла 150 место среди 180 стран в рейтинге по уровню экономической свободы.

В рейтинге Heritage Foundation "Индекс экономической свободы" Украина получила 51,9 баллов, повысил свой бал на 3,8 пунктов.

В частности Украина улучшила позиции по 8 из 12 показателей, в частности, значительно улучшилась ситуация в сфере инвестирования. В то же время отмечено, что Украина занимает самое низкое место среди 44 стран в европейском регионе, а ее средний бал ниже средних мировых и региональных.

Отмечается, что Украина достигла значительного прогресса в реформировании, стала более процветающей, демократичной и прозрачной. Однако, необходимы дальнейшая борьба с коррупцией, развитие рынков капитала, приватизация, совершенствование законодательства.

Авторы рейтинга отмечают, что в Украине существуют серьезные проблемы в отношении коррупции в судебной системе — одной из тех, которой граждане доверяют меньше всего. "Судьи в значительной степени рассматриваются как защитники бизнеса и других мощных источников влияния. Коррупция остается серьезной проблемой для Украины, и прогресс идет довольно медленно", — сказано в отчете.

Также среди проблем отмечена налоговая система.

Напомним, глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых украинских чиновников.