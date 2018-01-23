Яценюк, Аваков, Турчинов и Луценко лидируют в рейтинге недоверия украинцев

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Фонд "Демократические инициативы" опубликовал итоги социологического исследования, в ходе которого был определен рейтинг недоверия (антирейнтинг) ведущих украинских политиков, сообщается на сайте фонда.

Замеры проводились на конец 2017 года.

Лидером антирейтинга стал бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк, у него показатель достиг —81%. Следом за ним идут секретарь СНБО Александр Турчинов, глава МВД Арсен Аваков и генеральный прокурор Юрий Луценко, у которых рейтинг недоверия близок или слегка превышает —75%.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий "заслужил" пятую строку в антирейтинге с показателем —72%.

Президент Украины Петр Порошенко вошел в список под №8 — его рейтинг недоверия — 62%. У бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили —57,7%.

Действующий глава правительства Владимир Гройсман находится на 13 месте в рейтинге недоверия (-56,2%). Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко —52,7%.

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Наивысший показатель доверия показал комик Владимир Зеленский (-11%) и певец Святослав Вакарчук (-4,6%). Кстати, партия Зеленского "Слуга народа" оказалась популярнее движения, созданного Михаилом Саакашвили.

Справка

Рейтинг опубликован на основании результатов общенационального исследования настроений населения, которое профинансировано посольством Королевства Нидерландов.

Общенациональное исследование проведено Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 15 по 19 декабря 2017 во всех регионах Украины за исключением Крыма и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей.

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Опрошено 2004 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.