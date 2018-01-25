наверх
25.01.201822:31
Курсы валют НБУ
  • USD28.87+ 0.00
  • EUR35.65+ 0.30
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Порошенко: Украина скоро будет в ТОП-50 рейтинга Doing Business

    Тема:

    Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов? (46)

    (обновлено: )420111
    Глава государства в Давосе заявил, что за короткое время Украина будет в первой 50-ке рейтинга Doing Business и это абсолютно реально.
    Порошенко на украинском завтраке в Давосе
    Кадр из видео канала "112 Украина"

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Украина скоро займет место в первой 50-ке рейтинга Doing Business.

    Украинский завтрак в Давосе
    facebook.com/kalnysh
    Украинский завтрак в Давосе. Знаменитые гости

    Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время своего выступления в "Украинском доме" в Давосе.

    "Да, у нас есть место в рейтинге Doing Business, и я уверен, что за короткое время мы будем в первой 50-ке. И это абсолютно реально. Наша команда работает вместе, мы тяжело работаем и мы делаем много вещей, которые происходят. Я горжусь, опять же, мы провели важную реформу в пенсионном секторе. Это важно для нашей финансовой системы, мы знаем, что это будет намного стабильнее", — цитирует "112 Украина" Порошенко.

    Глава государства предположил, что в текущем году уменьшится дефицит государственного бюджета.

    Ранее сообщалось, что один только перелет украинской делегации во главе с Петром Порошенко на экономический форум в Давос обошелся госбюджету в 1,65 млн гривен.

    Порошенко находится в Давосе, где принимает участие во Всемирном экономическом форуме. Ранее он встретился с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, вице-президентом Еврокомиссии по энергосоюзу Марошем Шефчовичем и директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард.

    Читайте также: Уже и Наливайченко с Аваковым агенты Кремля?

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Порошенко на "украинском завтраке" в Давосе
    Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов?
    Антон Геращенко. Архивное фото
    Давление на СМИ: гонения на ZIK из-за интервью Портнова
    Зима в Одессе
    Украина: снежно-дождевой армагеддон
    Международный валютный фонд
    Украина клянчит новый транш у МВФ