Порошенко: Украина скоро будет в ТОП-50 рейтинга Doing Business

Кадр из видео канала "112 Украина"

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Украина скоро займет место в первой 50-ке рейтинга Doing Business.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время своего выступления в "Украинском доме" в Давосе.

"Да, у нас есть место в рейтинге Doing Business, и я уверен, что за короткое время мы будем в первой 50-ке. И это абсолютно реально. Наша команда работает вместе, мы тяжело работаем и мы делаем много вещей, которые происходят. Я горжусь, опять же, мы провели важную реформу в пенсионном секторе. Это важно для нашей финансовой системы, мы знаем, что это будет намного стабильнее", — цитирует "112 Украина" Порошенко.

Глава государства предположил, что в текущем году уменьшится дефицит государственного бюджета.

Ранее сообщалось, что один только перелет украинской делегации во главе с Петром Порошенко на экономический форум в Давос обошелся госбюджету в 1,65 млн гривен.

Порошенко находится в Давосе, где принимает участие во Всемирном экономическом форуме. Ранее он встретился с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, вице-президентом Еврокомиссии по энергосоюзу Марошем Шефчовичем и директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард.

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