Печальный рейтинг: какие продукты подорожали больше всего в Украине

Глава ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко по итогам 2017 года сообщил, что овощи из борщевого набора подорожали на 37%, сало — на 67%.

"За 2017 индекс овощной корзины вырос на 37%. Лидер роста стоимости весь год — мясо на решающей дистанции в декабре уступило место овощам. Цены на овощи из борщового набора за последние десять дней декабря, кроме лука, добавили от 4 до 8% и показали совокупно рост стоимости овощной корзины за 2017 на 37%, в то время как мясо добавило 36%", — сообщил Дорошенко.

Напомним, что традиционное новогоднее меню украинцев обошлось существенно дороже в сравнении с прошлым годом. В среднем стоимость новогоднего стола выросла практически на треть (31,2%) и составила 1350 грн.

Смотрите также: Как изменится жизнь украинцев с 1 января 2018 года