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    Печальный рейтинг: какие продукты подорожали больше всего в Украине

    (обновлено: )105091
    За минувший год в Украине больше всего подорожали сало, мясо, сыр и масло. Лидером подорожания стало сало, цена которого взлетела почти на 30 грн за килограмм.
    Топ лидеров подорожания среди продуктов
    РИА Новости Украина

    Глава ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко по итогам 2017 года сообщил, что овощи из борщевого набора подорожали на 37%, сало — на 67%.

    "За 2017 индекс овощной корзины вырос на 37%. Лидер роста стоимости весь год — мясо на решающей дистанции в декабре уступило место овощам. Цены на овощи из борщового набора за последние десять дней декабря, кроме лука, добавили от 4 до 8% и показали совокупно рост стоимости овощной корзины за 2017 на 37%, в то время как мясо добавило 36%", — сообщил Дорошенко.

    Напомним, что традиционное новогоднее меню украинцев обошлось существенно дороже в сравнении с прошлым годом. В среднем стоимость новогоднего стола выросла практически на треть (31,2%) и составила 1350 грн.

    Смотрите также: Как изменится жизнь украинцев с 1 января 2018 года

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