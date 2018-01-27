Спасая свой рейтинг, Порошенко сдаст все МВФ - политолог

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В швейцарском Давосе — накануне завершился Всемирный экономический форум. В четверг, 25 января, сюда прибыл президент США Дональд Трамп, и с ним планирует встретиться президент Петр Порошенко. В Давосе он уже провел встречу с президентом группы Всемирного банка Джим Ён Кимом, во время которой участники отметили необходимость создания независимого Антикоррупционного суда в соответствии с Конституцией Украины и с учетом всех рекомендаций Венецианской комиссии. Также президент ВБ отметил принятие Верховной Радой нового закона о приватизации.

Что принесут Украине проведенные на высшем уровне в Давосе встречи, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал политолог Алексей Якубин.

Президент заявил, что Украина стала очень привлекательной для инвестиций. Если это так, где инвестиции?

— Я думаю, это скорее звучала такая фраза-обращение, из серии желаемого мышления, чем реальность. Президент и должен излучать оптимизм, и мне кажется, он именно в таком ракурсе и пытался позиционировать свою деятельность. Тем более, не стоит забывать, что в прошлом году президент не был на Давосе, в связи с тем, что тогда у него были сложные отношения с тем же Виктором Пинчуком. В этом году он приехал на Давос, принял участие в мероприятиях, которые организовывал, в том числе, Пинчук, и я думаю, что на данный момент президент рассматривал для себя Давос как площадку подготовки к будущим президентским выборам. Потому что в следующем году в это время будет разгар избирательной кампании, не факт, что президент сможет приехать в Давос. Грубо говоря, многие заявления, которые он делает сейчас, стоит рассматривать уже как попытку коммуникации с Западом, с европейскими политическими классами, под выборы 2019 года. Хотя президент скромно сказал, что он не принял еще решения по поводу выборов, что только через полгода он решит — будет идти или нет — но я думаю, что это ложная скромность. Президент во многом сейчас использует эту площадку, уже намечая какие-то пиар-месседжи, с которыми он бы обращался к Западу в контексте своей избирательной кампании. Президент ищет, в том числе, определенную поддержку со стороны Запада уже под 2019 год.

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По первым результатам встреч, первым заявлениям, с той же главой МВФ Кристин Лагард, можно ли сделать вывод, что президент нашел поддержку?

— Был интересный нюанс, когда президент, выступая в своей такой большой речи, был чуть-чуть честнее, чем он бывает, выступая у нас и обращаясь к гражданам. Например, многие те вещи, которые у нас назывались реформами, он назвал их сложными, непопулярными, болезненными… я имею в виду пенсионную, медицинскую. То есть, многие такие вещи у нас политики, скажем, спикеры Банковой, стараются так не называть. Там президент их называл, понимая, что аудитория не приняла бы других ответов, потому что аудитория старается отслеживать цифры, статистику, и так далее. И видит реальное отношение к этим вещам. Если говорить по встрече с Кристин Лагард, на самом деле, мы слышим достаточно триумфальные заявления, в том контексте, что Украина все-таки получит один или два транша в этом году. Но я думаю, что тут еще есть много вопросов, насколько это действительно будет возможно. Возможно, один транш, я не исключаю, что мы получим. Но как мы видим, его цена будет достаточно высока для граждан. Антикоррупционный суд — здесь есть много вопросов, как его будут создавать. Но это еще и повышение цены на газ, и, насколько я понимаю, еще обсуждалась тема, связанная с открытием к концу года рынка земли. Вот эти две вещи — очень непопулярны в обществе. Потому что у нас и так сейчас половина населения не может платить за коммунальные тарифы, а при повышении еще на около 20% цены на газ, пусть это и выпадет на зиму 2018-2019 года, это может быть очень большим ударом даже по рейтингу президента, так что мне интересно, как президент собирается решать этот вопрос. С одной стороны, получить транш, а с другой стороны постараться не растерять остатки рейтинга.

Получится ли через штатных спикеров переложить ответственность за это, например, на премьера?

— Я думаю, такие попытки будут. И не только на премьера. Я не исключаю, что будут вновь попытки привязать к главным конкурентам президента, как мы это уже видели в новогоднем ролике, который президент показывал. То есть, будут попытки переложить ответственность на кого угодно, или даже на тот же МВФ и выставить его своеобразным чудовищем. Но тут опять таки, все равно все эти вопросы будут бить по президенту. Почему президенту так важно финансирование, тут дело не только в миллиардах МВФ, потому что от силы мы от них получим два миллиарда. Дело в том, что просто если мы сможем хотя бы восстановить кредит МВФ, эту программу, она не будет свернута, тогда Украина сможет рассчитывать на дополнительные деньги со стороны ЕС, со стороны Мирового банка. Получается, все эти деньги привязаны к получению Украиной транша МВФ. Мне кажется, проблема тут все равно стоит в том, что пока что власть пытается вновь искать кредитные деньги, не думая о запуске собственной экономики, не думая, как её развивать. Хотя как раз Давосский форум должен был бы нам показать, власть должна была бы по идее говорить не о поиске кредитов, а должна была бы говорить о каком-то супер-интересном рецепте, потому что, например, на том же Давосском форуме активно обсуждается Индия, как один из главных таких тигров экономического роста сейчас в мире. С колоссальным ростом ВВП. А Украина не обсуждается. Украина обсуждается скорее в контексте поисков кредитов. И это — достаточно печальная ситуация.

Анонсировалась встреча Порошенко с Трампом, на Форуме присутствуют Эммануэль Макрон и Ангела Меркель. Состоятся ли встречи Порошенко с лидерами Франции и Германии?

— Давос это такое мероприятие, где все могут встречаться со всеми на полях саммита. То, что у нас такое гипервнимание, акцент на то, что Порошенко встретится с Трампом… ну, они просто увидятся на полях. Это не означает, что у них будет возможность для какой-то полноценной дискуссии. То же самое касается европейских лидеров.

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Мы видели, что как раз представителей украинской делегации было много, многие народные депутаты приехали в Давос. С какой целью?

— Я думаю, тут — несколько причин. Очевидно, что это считается в Украине знаковым, престижным местом. Также, например, как молитвенный завтрак с Трампом. Это считается престижным. У нас политики ездят на многие мероприятия не с расчетом получить какие-то конкретные договора и договорённости достигнуть, а просто потому, что это считается престижным. Если ты там был, значит, считается, что ты уже вроде бы "вписался".

И никто не переживает о том, как объяснить избирателю, почему с такой зарплатой политики могут позволить себе поехать в Давос?

— Очевидно. Я думаю, многие наши политики вообще не будут об этом говорить или пишут, что их пригласил тот же Пинчук — мы знаем, что Пинчук оплачивает части участникам проезд в Давос. С другой стороны, мне интересно в этом же контексте, конечно, была встреча того же Виталия Кличко. Потому что мы должны так понимать, что Кличко в этом контексте может также восприниматься Западом как один из кандидатов на 2019 год. И в этом контексте интересно, какие мероприятия выбирал Кличко, потому что он пытался, в том числе, выбирать мероприятия, где возможны встречи с различными политиками. Очевидно, что это не просто деятельность на уровне мэра Киева, то есть это попытка все-таки засветиться в преддверии 2019 года.

Между тем, политолог Василий Мокан в эфире "ГС" спрогнозировал, что встреча Порошенко с Трампом не увенчается конкретными договоренностями, однако другие неофициальные переговоры и встречи в кулуарах Давоса могут в будущем положительно отразиться на международной поддержке Украины.