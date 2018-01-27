Трамп в Давосе встретился с президентом Руанды, а с Порошенко - не успел

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Президент США Днальд Трамп хотел встретиться с украинским коллегой Петром Порошенко на Всемирном экономическом форуме в Давосе, однако так и не успел этого сделать. Об этом, по данным журналистки телеканала CBS Маргарет Бреннан, на встрече с украинским лидером завил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Напомним, незадолго до форму в швейцарском Давосе МИД Украины заявил о высокой вероятности встречи Порошенко и Трампа на полях ВЭФ. Однако встреча так и не состоялась.

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"Секретарь Тиллерсон встретился с президентом Украины. Тиллерсон сообщил ему, что Трамп тоже хотел с ним встретиться, но не было времени. Трамп уже отбыл в Вашингтон", — написала Бреннан на своей странице в Twitter.

Примечательно, что президент США провел в Давосе ряд встреч, в том числе, как сообщает пресс-служба Белого дома, и с президентом Руанды.

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Напомним, ранее Порошенко заявил, что ему уже известны даты поставки американских вооружений в Украину, однако называть он их не стал.