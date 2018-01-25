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    Геращенко: встреча Порошенко и Трампа в Давосе не решит вопрос Украины

    (обновлено: )23313
    Как пояснил Геращенко, возможная встреча президентов продлится не более десяти минут: "И американский президент... имеет очень много вопросов, как вопросы войны в Иране и в Северной Корее".
    Президент Украины Петр Порошенко на Экономическом форуме в Давосе
    Сайт Президента Украины

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости. Встреча президентов Украины и США Петра Порошенко и Дональда Трампа, которая может произойти на форуме в швейцарском Давосе не принесет прорыва в урегулировании конфликта в Донбассе. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Украины, член коллегии МВД Антон Геращенко.

    Украинский завтрак в Давосе. Выступление Петра Порошенко
    Сайт Президента Украины
    Встречи, рукопожатия, речи. Порошенко на форуме в Давосе

    "Если эта встреча и будет, то нужно понимать, что это будет пять-десять минут. И американский президент… имеет очень много вопросов, как вопросы войны в Иране и в Северной Корее. Поэтому не нужно рассчитывать, что эта встреча решит вопрос Украины. Кроме нас, украинцев, никто вопрос Украины не решит. Вопрос войны также", — сказал Геращенко, передает "112. Украина".

    Ранее пресс-служба украинского президента сообщила, что Порошенко проведет ряд двусторонних встреч с главами государств и правительств, руководителями финансовых организаций и представителями иностранных компаний. По данным МИД Украины, Порошенко и президент США Дональд Трамп проведут переговоры на полях форума в Давосе.

    Во вторник в швейцарском Давосе открылся 48-й Всемирный экономический форум, который объединит политических и бизнес-лидеров более чем из 100 стран в обсуждении актуальных вопросов мировой повестки. Форум продлится до 26 января.

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