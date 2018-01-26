Аналитик спрогнозировал вероятность встречи Порошенко с Трампом в Давосе

Brendan Smialowski / AFP

Радиостанция Голос Столицы

В начале недели глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что президент Петр Порошенко проведет встречу с американским лидером Дональдом Трампом в случае визита последнего на форум в Давос.

В четверг, 25 января, Трамп прибыл в Цюрих, откуда на вертолете отправился в Давос для участия во Всемирном экономическом форуме. Однако встретится ли американский президент с украинским коллегой пока неизвестно.

У Трампа и Порошенко как минимум состоится встреча для совместной фотосессии.

Такое мнение в эфире радиостанции Голос Столицы высказал директор Института анализа и прогнозирования Юрий Лесничий.

Наверное, какая-то фотосессия состоится, это как минимум, потому что два президента не могут не встретиться, даже если различные панели и разный график. Но вопрос в том, насколько будет возможность проговорить какие-то вопросы, о чем-то конкретно иметь разговор, тем более, что, наверное, у Трампа есть свой план, свой график, если раньше не были запланированы эти встречи… Если и будет встреча, то остается лишь гадать, будет она об экономике или о безопасности", — подчеркнул Лесничий.

К слову, директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дяченко полагает, что на форуме в Давосе по Украине никаких конкретных решений не примут.