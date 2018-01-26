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    Аналитик спрогнозировал вероятность встречи Порошенко с Трампом в Давосе

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    (обновлено: )23511
    Директор Института анализа и прогнозирования Юрий Лесничий считает, что два президента не могут не встретиться хотя бы ради фотосессии, даже если у них различные панели и разный график.
    Президент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп пожимают друг другу руки перед встречей в отеле «Палас» во время 72-й Генеральной Ассамблеи ООН 21 сентября 2017 года в Нью-Йорке
    Brendan Smialowski / AFP

    Радиостанция Голос Столицы

    В начале недели глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что президент Петр Порошенко проведет встречу с американским лидером Дональдом Трампом в случае визита последнего на форум в Давос.

    Украинский завтрак в Давосе. Выступление Петра Порошенко
    Сайт Президента Украины
    Встречи, рукопожатия, речи. Порошенко на форуме в Давосе

    В четверг, 25 января, Трамп прибыл в Цюрих, откуда на вертолете отправился в Давос для участия во Всемирном экономическом форуме. Однако встретится ли американский президент с украинским коллегой пока неизвестно.

    У Трампа и Порошенко как минимум состоится встреча для совместной фотосессии.

    Такое мнение в эфире радиостанции Голос Столицы высказал директор Института анализа и прогнозирования Юрий Лесничий.

    Наверное, какая-то фотосессия состоится, это как минимум, потому что два президента не могут не встретиться, даже если различные панели и разный график. Но вопрос в том, насколько будет возможность проговорить какие-то вопросы, о чем-то конкретно иметь разговор, тем более, что, наверное, у Трампа есть свой план, свой график, если раньше не были запланированы эти встречи… Если и будет встреча, то остается лишь гадать, будет она об экономике или о безопасности", — подчеркнул Лесничий.

    К слову, директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дяченко полагает, что на форуме в Давосе по Украине никаких конкретных решений не примут.

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