наверх
25.01.201810:11
Курсы валют НБУ
  • USD28.87+ 0.00
  • EUR35.65+ 0.30
Рубрики
Ещё
    Политика

    Почти Трамп. Порошенко пригласил в Украину зятя президента США

    Тема:

    Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов? (32)

    (обновлено: )27910
    Во время Всемирного экономического форума в Давосе состоялась встреча президента Украины со старшим советником президента США Джаредом Кушнером - зятем американского президента.
    Встреча Джареда Кушнера и Петра Порошенко в Давосе
    Фото Twitter Святослав Цеголко

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко во время визита на Всемирный экономический форум в Давосе пригласил старшего советника президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера посетить Украину, сообщил в своем Twitter пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

    Кушнер является зятем президента Соединенных Штатов Америки.

    "Встреча со старшим советником Президента США Джаредом Кушнером. Петр Порошенко пригласил его посетить Украину", — написал Цеголко, опубликовав фотографию рукопожатия Кушнера и Порошенко.

    Читайте также: Что будет с аграриями Украины после Давоса? Прогноз Юлии Порошенко

    Как сообщалось, Порошенко уже провел встречу с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард. "Я подчеркнула, что МВФ вместе с международными партнерами готов продолжать поддержку Украины в проведении реформ", — отметила она после переговоров.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Встреча Джареда Кушнера и Петра Порошенко в Давосе
    Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов?
    Антон Геращенко. Архивное фото
    Давление на СМИ: гонения на ZIK из-за интервью Портнова
    Последствия обильного снегопада в Донбассе
    Украина: снежно-дождевой армагеддон
    Политолог Руслан Бортник
    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?