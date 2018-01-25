Почти Трамп. Порошенко пригласил в Украину зятя президента США

Фото Twitter Святослав Цеголко

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко во время визита на Всемирный экономический форум в Давосе пригласил старшего советника президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера посетить Украину, сообщил в своем Twitter пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

Кушнер является зятем президента Соединенных Штатов Америки.

"Встреча со старшим советником Президента США Джаредом Кушнером. Петр Порошенко пригласил его посетить Украину", — написал Цеголко, опубликовав фотографию рукопожатия Кушнера и Порошенко.

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Как сообщалось, Порошенко уже провел встречу с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард. "Я подчеркнула, что МВФ вместе с международными партнерами готов продолжать поддержку Украины в проведении реформ", — отметила она после переговоров.