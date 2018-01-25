Что будет с аграриями Украины после Давоса? Прогноз Юлии Порошенко

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Накануне в Давосе прошел второй день Всемирного экономического форума. Его программа — очень насыщенная. В частности обсуждают вопрос выхода Британии с ЕС. Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр во время интервью BloombergTV сказал, что это — регрессивный шаг для страны. Всемирный экономический форум также объявляет о создании нового Глобального центра кибербезопасности для создания безопасного глобального киберпространства.

Всего заявлено 46 только официальных мероприятий. Параллельно происходят неофициальные, в том числе в рамках "Украинского дома" в Давосе. Там сегодня проходят три панельные дискуссии.

Подробнее о значении Давоса для Украины, и о том, какую роль играет "Украинский дом", в эфире радиостанции Голос Столицы рассказала с места события основатель и руководитель проекта Agrohub Юлия Порошенко.

Какие первые впечатления от открытия "Украинского дома"? Кто посетил мероприятие, и довольны ли тем, как проходят дискуссии?

— В этом году, впервые Украина представляет свой "Украинский дом". И мои первые впечатления, что это — уникальная для нас возможность представить Украину инвесторам и международным партнерам. Наш "дом" пользуется очень большой популярностью. Панели и регистрация на панели превышает количество мест в "доме". И очень большой ажиотаж, очень динамично все проходит. И у нас есть действительно уникальная возможность общаться с потенциальными международными партнерами.

Вы, как основатель Agrohub, с чем в Давос поехали? Что представляете?

— Наш проект создан для того, чтобы объединять аграрную отрасль и инноваторов. И также мы являемся мостом между Украиной и международным сообществом. И что мы ищем в Давосе? Во-первых, мы ищем инвесторов, которые могли бы проинвестировать в наши проекты, в агростартапы, которые потенциально могут приносить пользу и агроотрасли в Украине, и агроотрасли вообще в мире. Во-вторых, мы ищем проекты, которые могут помочь нашим аграриям стать более эффективными. То есть мы ищем технологии, международные инновации, для которых мы можем стать такой точкой входа, потому что мы знаем локальную специфику, мы знаем локальные компании, и мы знаем, кто в этих компаниях в чем нуждается и с кем говорить, и, соответственно, мы можем сконтактировать обе стороны для того, чтобы получить вдвойне выигрышный результат.

Приходят ли к Вам со встречными предложениями потенциальные партнеры?

— У нас вчера прошла наша агропанель, и после нее больше часа мы разговаривали с теми, кто был слушателями этой панели. У меня — целая стопка визиток, очень большой интерес. И мы надеемся, что эти контакты перерастут в реальные проекты.

В целом, как много публики приехало для участия в Форуме?

— Вы знаете, на улицах очень много людей, все очень позитивные, все хотят общаться. Кроме того, здесь — многочасовые пробки, по этим косвенным факторам я могу судить о том, что 48-й форум — очень популярен.

Какая сегодня погода в Давосе?

— В первый день Форума был снегопад, многие дороги были закрыты, но сейчас — солнечно, нет осадков, все дороги расчищены. Поэтому все работает, как часы.

Вы сделали акцент на аграрную отрасль, поскольку это нужно сейчас украинской экономике и имеет лучший потенциал?

— Действительно, агроотрасль является локомотивом экономики украинской. И самое главное, что там есть очень большой потенциал для дальнейшего развития. К сожалению, уровень проникновения агроинноваций в сектор — достаточно невелик. По разным оценкам, он не больше, чем 10%. Но даже при отсутствии этого инновационного компонента, Украина добивается очень хороших результатов. С другой стороны, у нас есть другая, очень динамично развивающаяся отрасль в Украине, это отрасль ІТ, с очень позитивными результатами. И мы очень верим в то, что если мы объединим эти две отрасли, то мы можем получить фантастический результат.

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Какую роль играют в развитии украинской экономики IТ-специалисты стартаперы? Чем они могут быть полезны в сельском хозяйстве?

— Очень много есть областей, которые могут быть применимы в агроотрасли, в которых ІТ-специалисты, инженеры могут привнести свой вклад. Существует, наверное, порядка 20 инновационных направлений, начиная от агробиотехнологий, диджитализации, автоматизации, биоэнергетики, энергоэффективности, и так далее. И в каждой из этих областей может быть очень большой результат, если мы скрестим инновации и агроотрасль.

Есть ли гарантии, что иностранных инвесторов заинтересует возможность вкладывать деньги в Украину уже после Давоса?

— Гарантий, конечно, никто не дает. Но мы верим в то, что шансов на такие инвестиции больше, если мы будем доносить информацию о том, что если сравнивать с развитыми странами, с Европой или с Америкой, в наших агропроектах и в наших ИТ-проектах гораздо более высокий процент возврата инвестиций. Если у нас в среднем такой показатель может быть 20-25%, то в Европе это 3-5%. Таким образом, если инвесторы хотят получать большой возврат на свои инвестиции, то, конечно же, Украина для них — очень привлекательна. Но главное — это доносить эту информацию, рассказывать, где есть потенциал, где такие проекты, и, собственно, приглашать таких инвесторов приходить в Украину.

Какие важные события или заявлений ожидаются на Форуме в последующие дни?

— У нас сегодня проходят три панели. Очень интересные: это и панель по криптовалютам, и через пару часов начнется панель, где мы хотим донести то, что Украина может стать новым технологическим хабом Европы. Завтра на нашей панели будет Робот София, это искусственный интеллект, робот, который первый получил гражданство в Саудовской Аравии.

У Вас будет возможность пообщаться с Софией?

— Я думаю, конечно, да. Она будет на нашей панели.

Что Вы у нее спросите?

— Я еще не придумала вопрос хороший, сегодня я буду думать на эту тему. А что бы вы задали роботу? Может быть, я какой-то Ваш вопрос задам ей?

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Она заявляла о будущих планах на женитьбу. Спросите ее, не хотела бы она выйти замуж за украинца?

— Обязательно спрошу.

К слову, директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дяченко считает, что Давос — не то место, где принимаются решения, обязательные к исполнению. В эфире "ГС" она заявила, что никаких решений по Украине на Форуме не примут.