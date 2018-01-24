Украинская делегация во главе с Порошенко начала визит в Давос

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Украинская делегация во главе с президентом страны Петром Порошенко начала официальный визит в Давос, где примет участие во Всемирном экономическом форуме, сообщается в среду на сайте Минфина Украины.

Накануне пресс-служба президента сообщила, что Порошенко 24-26 января примет участие во Всемирном экономическом форуме. Он проведет ряд двусторонних встреч с главами государств и правительств, руководителями финансовых организаций и представителями иностранных компаний. По данным МИД Украины, Порошенко и президент США Дональд Трамп проведут переговоры на полях форума в Давосе.

"Министр финансов Украины Александр Данилюк в составе украинской делегации во главе с президентом Украины Петром Порошенко начал официальный визит в Давос, где примет участие во Всемирном экономическом форуме", — сообщается на сайте Минфина.

По данным ведомства, украинская делегация встретится с руководителями международных финансовых организаций, представителями мирового бизнеса и крупнейшими инвесторами, в ходе этих встреч планируется обсудить процесс реформ на Украине и дальнейшее сотрудничество.

Данилюк намерен встретиться с еврокомиссаром по экономике и финансам Пьером Московиси, а также министрами финансов Канады и Нидерландов Биллом Морно и Вопке Хоекстра, добавили в Минфине.

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Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян также написал в Facebook, что поедет в Давос.

Во вторник в швейцарском Давосе открылся 48-й Всемирный экономический форум (ВЭФ), который объединит политических и бизнес-лидеров более чем из 100 стран в обсуждении актуальных вопросов мировой повестки. В форуме, который продлится до 26 января, примут участие около 3 тысяч делегатов.