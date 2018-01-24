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    Украинская делегация во главе с Порошенко начала визит в Давос

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    (обновлено: )36604
    По данным пресс-службы Министерства финансов Украины, Александр Данилюк в составе украинской делегации во главе с Петром Порошенко начал официальный визит в Давос, где примет участие во Всемирном экономическом форуме.
    Президент Петр Порошенко во время визита в Германию
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Украинская делегация во главе с президентом страны Петром Порошенко начала официальный визит в Давос, где примет участие во Всемирном экономическом форуме, сообщается в среду на сайте Минфина Украины.

    Накануне пресс-служба президента сообщила, что Порошенко 24-26 января примет участие во Всемирном экономическом форуме. Он проведет ряд двусторонних встреч с главами государств и правительств, руководителями финансовых организаций и представителями иностранных компаний. По данным МИД Украины, Порошенко и президент США Дональд Трамп проведут переговоры на полях форума в Давосе.

    Всемирный экономический форум. Архивное фото
    FABRICE COFFRINI/AFP
    Давос: Порошенко, невестка Порошенко, "аграрная сверхдержава" и Roshen

    "Министр финансов Украины Александр Данилюк в составе украинской делегации во главе с президентом Украины Петром Порошенко начал официальный визит в Давос, где примет участие во Всемирном экономическом форуме", — сообщается на сайте Минфина.

    По данным ведомства, украинская делегация встретится с руководителями международных финансовых организаций, представителями мирового бизнеса и крупнейшими инвесторами, в ходе этих встреч планируется обсудить процесс реформ на Украине и дальнейшее сотрудничество.

    Данилюк намерен встретиться с еврокомиссаром по экономике и финансам Пьером Московиси, а также министрами финансов Канады и Нидерландов Биллом Морно и Вопке Хоекстра, добавили в Минфине.

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    Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян также написал в Facebook, что поедет в Давос.

    Во вторник в швейцарском Давосе открылся 48-й Всемирный экономический форум (ВЭФ), который объединит политических и бизнес-лидеров более чем из 100 стран в обсуждении актуальных вопросов мировой повестки. В форуме, который продлится до 26 января, примут участие около 3 тысяч делегатов.

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