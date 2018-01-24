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    МВФ готов поддерживать Украину - Лагард

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    По мнению Лагард, Украина должна получить преимущества от нынешних благоприятных внешних условий для ускорения реформ и перехода к более сильному экономическому росту.
    Кристин Лагард
    Associated Press Jose Luis Magana

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард в среду провела в Давосе встречу с президентом Украины Петром Порошенко, сообщила пресс-служба фонда.

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    "Я провела хорошую и конструктивную встречу с президентом Порошенко и его командой, во время которой мы обсудили недавние экономические изменения и перспективы Украины", — говорится в заявлении Лагард, поступившем в РИА Новости. По ее словам, также речь шла "о реализации мер, которые покажут путь реализации программы (помощи Украине со стороны) МВФ".

    "Я подчеркнула, что МВФ вместе с международными партнерами готов продолжать поддержку Украины в проведении реформ", — отметила Лагард.

    Она также выразила уверенность в том, что "Украина должна получить преимущества от нынешних благоприятных внешних условий для ускорения реформ и перехода к более сильному (экономическому) росту, который необходим для улучшения уровня жизни".

    Также глава МВФ выразила удовлетворение "назначением полностью независимого и постоянного главы Нацбанка Украины".

    Ранее Лагард выразила обеспокоенность конфликтом антикоррупционных органов в Украине и призвала власти обеспечить независимость этих структур. Она также призвала власти Украины поскорее принять закон о независимом антикоррупционном суде. Между Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) с одной стороны и Службой безопасности и Генпрокуратурой с другой стороны возник конфликт из-за срыва операции НАБУ. После этого стороны постоянно критикуют друг друга. В Киеве считают, что выходом из конфликта может стать создание антикоррупционного суда.

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