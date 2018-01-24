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    Макрон в Давосе предложил пересмотреть европейскую стратегию на 10 лет

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    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что необходимо изменить стратегию на десять лет, в том, что касается экономики, социальных вопросов, науки и политики.
    Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Европа в текущем году должна пересмотреть свою стратегию развития на ближайшие десять лет, заявил в среду президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на экономическом форуме в Давосе.

    Всемирный экономический форум. Архивное фото
    FABRICE COFFRINI/AFP
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    "Франция вернулась. Франция вернулась в сердце Европы. Но мы бы никогда не преуспели во Франции без успеха Европы", — сказал Макрон.

    По его мнению, "для того, чтобы избежать раздробления мира, необходима сильная Европа".

    "Мы нуждаемся в сильной Европе, чтобы иметь возможность интегрироваться в мире. Я считаю, что мы должны изменить стратегию на десять лет: в том, что касается экономики, социальных вопросов, науки и политики", — сказал французский лидер.

    Макрон выразил надежду, что к концу года "общая стратегия на ближайшие десять лет" будет выработана. "Она нужна для того, чтобы показать нашим народам и всему остальному миру новую силу, которая может взаимодействовать с другими", — подчеркнул он.

    Всемирный экономический форум проходит в Давосе с 23 по 26 января. Речь Макрона транслировалась на официальном сайте форума.

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