Шефчович и Порошенко в Давосе обсудят транзит газа РФ через Украину

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович сообщил, что в среду на полях Всемирного экономического форума в Давосе проведет встречу с президентом Украины Петром Порошенко по газовому вопросу и, в частности, обсудит транзит российского газа через Украину после 2019 года.

"Мы обсудили (на встрече в среду с министром энергетики РФ Александром Новаком — ред.) экспорт российского газа (в Европу — ред.) за прошедший год. Объем поставок был довольно впечатляющим, и очень важную роль в обеспечении этих поставок играл транзит через территорию Украины", — сказал Шефчович журналистам в кулуарах форума.

"Мы считаем, что транзит через Украину сейчас очень важен, и он будет так же важен в будущем. И мы пришли к выводу, что как только арбитраж Стокгольма вынесет свое решение (по делу о поставках газа РФ через Украину — ред.), и все стороны тщательно изучат это решение, было бы хорошо встретиться друг с другом и обсудить будущее украинского транзита. Это, конечно, один из приоритетных вопросов для ЕС. И я его также обсужу сегодня с президентом Украины Порошенко", — добавил он.

"Мы обсудим (с Порошенко — ред.), как действовать после того, как будет вынесено решение стокгольмского арбитража, чтобы создать конструктивную атмосферу, чтобы этот транзитный маршрут остался важным для Европы после 2019 года", — уточнил Шефчович.

"Газпром" планирует построить два новых морских газопровода для поставок в Европу — по дну Балтийского и Черного морей. При этом открытым остается вопрос о заключении с Украиной нового транзитного контракта взамен истекающего в 2019 году и его параметрах. В феврале 2017 года президент РФ Владимир Путин говорил, что транзит российского газа через Украину в ЕС может сохраниться после 2019 года, если это будет экономически целесообразно.

Как отмечал в апреле 2017 года председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, "Газпром" может продолжить транзит газа через Украину после 2019 года в объеме примерно 15 миллиардов кубометров в год.