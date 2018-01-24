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    Стало известно, о чем говорили Порошенко и Шефчович в Давосе

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    (обновлено: )58802
    Стороны обсудили пути дальнейшей интеграции энергетического рынка Украины в рынок ЕС, а также возможные механизмы присоединения Украины в Энергетическое союза ЕС.
    Порошенко и Шефчович
    Пресс-служба президента

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко провел встречу с вице-президентом Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем в рамках участия в 48-м ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

    Всемирный экономический форум в Давосе
    REUTERS Denis Balibouse
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    "Глава государства поблагодарил ЕС и лично еврокомиссара за неизменную поддержку Украине на пути реформ в энергетической сфере и укрепление энергетической независимости. Стороны обсудили пути дальнейшей интеграции энергетического рынка Украины в рынок ЕС, а также возможные механизмы присоединения Украины в Энергетическое союза ЕС", — говорится в сообщении.

    Собеседники выразили удовлетворение в связи с завершением работы, необходимой для запуска Фонда энергоэффективности Украины, в который ЕС намерен внести 100 млн евро.

    Порошенко подчеркнул, что Украина привержена дальнейшему реформированию энергетической отрасли в соответствии со своими обязательствами в рамках Договора об учреждении Энергетического сообщества и Соглашения об ассоциации с ЕС.

    Во вторник в швейцарском Давосе открылся 48-й Всемирный экономический форум (ВЭФ), который объединит политических и бизнес-лидеров более чем из 100 стран в обсуждении актуальных вопросов мировой повестки. В форуме, который продлится до 26 января, примут участие около 3 тысяч делегатов.

    Украинская делегация во главе с президентом страны Петром Порошенко начала официальный визит в Давос, где также примет участие в форуме.

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