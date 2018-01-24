Порошенко в Давосе проводит переговоры с главой МВФ

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко проводит в Давосе переговоры с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард, сообщил пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко.

"Начались переговоры президента с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард", — написал Цеголко в Twitter.

Перед этим Порошенко встретился с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и вице-президентом Еврокомиссии по энергосоюзу Марошем Шефчовичем.

Ранее Лагард выразила обеспокоенность конфликтом антикоррупционных органов в Украине и призвала власти обеспечить независимость этих структур. Она также призвала власти Украины поскорее принять закон о независимом антикоррупционном суде. Между Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) с одной стороны и Службой безопасности и Генпрокуратурой с другой стороны возник конфликт из-за срыва операции НАБУ. После этого стороны постоянно критикуют друг друга. В Киеве считают, что выходом из конфликта может стать создание антикоррупционного суда.

Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу на 1 миллиард долларов каждый.