наверх
24.01.201821:50
Курсы валют НБУ
  • USD28.88+ 0.03
  • EUR35.34- 0.01
Рубрики
Ещё
    Политика

    Порошенко в Давосе проводит переговоры с главой МВФ

    Тема:

    Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов? (28)

    (обновлено: )22201
    Пресс-секретарь Петра Порошенко Святослав Цеголко сообщил, что начались переговоры украинского президента с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард.
    Президент Украины Петр Порошенко с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард
    @STsegolko

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко проводит в Давосе переговоры с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард, сообщил пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко.

    Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Охрименко: в МВФ уже понимают, что нет смысла кредитовать Украину

    "Начались переговоры президента с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард", — написал Цеголко в Twitter.

    Перед этим Порошенко встретился с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и вице-президентом Еврокомиссии по энергосоюзу Марошем Шефчовичем.

    Ранее Лагард выразила обеспокоенность конфликтом антикоррупционных органов в Украине и призвала власти обеспечить независимость этих структур. Она также призвала власти Украины поскорее принять закон о независимом антикоррупционном суде. Между Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) с одной стороны и Службой безопасности и Генпрокуратурой с другой стороны возник конфликт из-за срыва операции НАБУ. После этого стороны постоянно критикуют друг друга. В Киеве считают, что выходом из конфликта может стать создание антикоррупционного суда.

    Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу на 1 миллиард долларов каждый.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Порошенко и Шефчович
    Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов?
    Антон Геращенко. Архивное фото
    Давление на СМИ: гонения на ZIK из-за интервью Портнова
    Аэропорт "Киев" засыпало снегом
    Украина: снежно-дождевой армагеддон
    Елена Дьяченко
    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?