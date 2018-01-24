Фурса: Украина вылетит из программы МВФ, если...

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Ослабление курса гривны, которое наблюдается сейчас, обусловлено отсутствием очередного транша от Международного валютного фонда. Об этом сказал министр финансов Александр Данилюк. По его словам, это не единственная причина падения курса украинской валюты.

Еще одним фактором, который негативно влияет на гривну, министр финансов назвал отсутствие пополнения международных резервов нашей страны. Данилюк объяснил, что поступления средств в госрезерв происходит в первую очередь за счет покупки валюты Национальным банком Украины и отчислений из траншей МВФ, которые поступают.

На данный момент баланс внешней торговли Украины отрицательный, поэтому пополнить резервы за счет поступлений от экспорта не представляется возможным.

О факторах обесценивания гривны, рассказал экономист, специалист отдела продаж инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса в эфире радиостанции Голос Столицы.

Можете ли вы согласиться с тезисами министра о том, что на слабость курса влияет отсутствие сотрудничества с МВФ?

— Частично, потому что, действительно, отсутствие прогресса в переговорах с МВФ, отсутствие транша — это крайне негативный фактор для экономики Украины. В то же время, говорить о том, что он уже давит на курс гривны, я думаю, преждевременно. Это будет очень чувствительно для нас, если мы не получим транш, не возобновим сотрудничество до лета, но на данный момент на гривну давят сезонные факторы. То же самое было в прошлом году, бюджет Украины в конце года, особенно местные бюджеты, начинают бешено тратить деньги — все эти детские площадки, которые вкапывают в замерзший грунт и т.д. Плюс, выплачены были пенсии за два месяца в конце декабря. Это все оказывает давление на гривну и это сезонный момент. Поэтому, безусловно, если бы мы сегодня получили транш, это бы оказало позитивное воздействие, но говорить о том, что отсутствие транша сейчас это то, что давит на гривну в первую очередь, нет, это немного некорректно. Хотя, да, сотрудничество с МВФ критично важно для экономики Украины.

Премьер-министр Владимир Гройсман в декабре обещал стабилизацию нацвалюты в середине января. Можем ли мы говорить о стабилизации?

— Гривна особенно не бежит сейчас, но курс пока еще меняется. Поэтому говорить о том, что вот она уже настала, потому что пришло 15 января, а это середина января, как и обещал премьер — вряд ли. Давайте подождем пару недель. Потому что сейчас действительно факторы, которые давили на гривну, уже исчерпывают себя. Окончательно ли этот тренд уже поборен? Наверное, нет, потому что есть определенная инерция.

То есть гривна будет укрепляться?

— Гривна начнет укрепляться где-то с весны. Точную дату трудно назвать, но у нас есть сезонность, когда аграрии начинают тратить свои мешки долларов, которые они под матрасами прячут. Они идут на посевную. Это опять же традиционно для Украины, мы это видели в прошлом году. Поэтому точной даты нет, но весной мы увидим укрепление гривны.

Что делает регулятор для сдерживания курса?

— НБУ делает все, что от него требуется, когда видит перекос на рынках, он выходит либо с покупкой, либо с продажей доллара. Последние пару дней мы видим, и на прошлой неделе то же самое замечали, НБУ выходит с продажей доллара, сглаживает эти колебания. Это все, что может сделать НБУ в текущих условиях.

НБУ сейчас больше покупает или продает?

— Сейчас НБУ не покупает доллары, а только продает. Потому что на рынке перекос именно в эту сторону. Весной, когда тренд снова поменяется, мы увидим как НБУ покупает доллары.

Ваши ожидания на этот год какие?

— Касательно инфляции, я думаю, она останется в пределах 10%. По поводу девальвации, все упирается в сотрудничество с МВФ. Если мы берем все-таки базовый сценарий, что мы получим хотя бы один транш и останемся в программе, тогда мы увидим по итогам года умеренную девальвацию, плюс-минус тот показатель, который мы увидели в том году. Помните, мы начинали год на 27,2, закончили на 28. Примерно такая же динамика, если мы останемся в программе сотрудничества с МВФ, будет и в этом году.

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Что может препятствовать тому, чтобы мы остались в программе?

— Потому что мы не выполняем те обязательства, которые взяли на себя. Это прежде всего антикоррупционный суд, это повышение стоимости цены газа, для того чтобы не было арбитража между населением и промышленными потребителями. Недавно НАБУ арестовало руководителей ряда предприятий, которые на Западной Украине именно этим и занимались, когда газ, который по документам шел для потребителей, шел для бизнеса. На этом арбитраже люди зарабатывали деньги. Чтобы убрать его, нужно поднять и выровнять цену. Этого потребует МВФ. Вот это и антикоррупционный суд, прежде всего, наверное, антикоррупционный суд, являются теми препятствиями, которые на данный момент не дают нам получить транш.

Какие шансы, что эти требования будут выполнены и мы останемся в программе?

— Если здравый смысл еще остается в головах у украинских чиновников, то мы это сделаем. Без этого нас ждет очень много экономических проблем и что вообще никому не надо накануне выборов. Поэтому если здравый смысл победит, то 100%. Если же победит логика, непонятная здравому смыслу, тогда мы можем и не получить этот транш, а это уже чревато действительно серьезными последствиями.

То есть накануне выборов, как минимум, никому не нужна слабая нацвалюта?

— Вопрос не только в девальвации гривны, вопрос в принципе в падении экономики и действительно в очень серьезных, катастрофических последствиях. Потому что без МВФ у нас не будет перекрываться дефицит бюджета, и это приведет к необходимости не увеличивать социальные расходы, а сокращать их, либо наращивать. И девальвация 29-30, о которой мы сейчас говорим "ой, как страшно, целых две гривны", будет еще очень оптимистичным сценарием. Это если мы выйдем из сотрудничества с МВФ.

Альтернатив МВФ нет?

— Нет. Если мы хотим закончить сотрудничества с МВФ, нам нужно просто выполнить программу МВФ, что в свое время сделала Польша, Чехия, все другие страны, они просто провели реформы и действительно больше не требуют поддержки от МВФ. Если мы не будем выполнять реформы, мы рано или поздно все равно вернемся за поддержкой к МВФ.

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Ранее управляющий партнер консалтинговой компании "Финансовая студия", кандидат экономических наук Евгений Невмержицкий заявлял, что важность следующего транша от МВФ с точки зрения финансов незначительна.

В свою очередь главный редактор журнала "Деньги" Александр Крамаренко отметил, что в меморандум МВФ украинские чиновники запаковали собственные интересы.