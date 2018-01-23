ЕС требует от Украины реформу аудиторской деятельности

Владимир Матвеев, обозреватель

Внедрение европейских и международных стандартов в сфере аудита является частью обязательств Украины в контексте Соглашения об ассоциации с ЕС, заявили в украинском представительстве Евросоюза. Государственное агентство США по противодействию финансовым преступлениям (FinCEN) готово предоставлять помощь Украине в создании Службы финансовых расследований.

В Евросоюзе заявили, что реформа аудиторской деятельности сталкивается с сопротивлением в Украине и призвали Киев к скорейшему введению в действие закона №6016-д "Об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности", говорится в заявлении на странице представительства ЕС в Украине.

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"Должны с сожалением отметить, что реформа аудиторской деятельности, которая осуществляется в Украине с существенным опозданием, при внедрении продолжает сталкиваться с сопротивлением. В течение последних двух лет Евросоюз оказывал помощь правительству Украины и комитету Верховного Совета Украины по вопросам налоговой и таможенной политики в процессе разработки нового законодательства о бухгалтерском учете, финансовой отчетности, аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности", говорится в сообщении.

При этом в представительстве блока напоминают, что внедрение европейских и международных стандартов в сфере аудита является частью обязательств Украины не только в контексте Соглашения об ассоциации с ЕС.

"Действительно, имплементация соглашения предусматривает внедрение в Украине новых правил, практик и институтов, которые будут отличаться от устоявшихся процедур", говорится в сообщении.

Однако, реформирование аудиторской деятельности является критическим для Украины не только в контексте выполнения Соглашения. Прежде всего, "это необходимо для восстановления хорошей репутации профессии, установления доверия к финансовой отчетности субъектов экономической деятельности и, как следствие, для содействия инвестициям и международной торговле".

В заключение, выражается надежда на то, что "проект закона № 6016-д "Об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности" вступит в силу в ближайшее время, и новая регуляторная система для аудиторской деятельности будет внедрена как можно скорее", отметили в представительстве ЕС.

Напомним, по мнению ряда западных экспертов, трудно говорить о европейском будущем Украины с нынешним "политическим классом у власти", а самообогащение политиков, которые прикрываются статусом "проевропейскости", скорее дискредитирует Евросоюз, уменьшает его влияние и срывает процесс имплементации реформ в Украине.

Об этом сообщает Густав Грессель, исследователь Европейской программы центра European Council on Foreign Relations, который специализируется в вопросах безопасности и обороны, в комментарии, опубликованном сайтом этого аналитического центра.

В этом контексте Государственное агентство США по противодействию финансовым преступлениям (FinCEN) выразило готовность предоставлять помощь Украине в создании Службы финансовых расследований.

Об этом сказал заместитель директора Госагентства США по противодействию финансовым преступлениям Джамал Эль-Хинди во время встречи в США с министром финансов Украины Александром Данилюком, передает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Как отметил Эль-Хинди, он активно следит за процессом создания Службы финансовых расследований (СФР) в Украине – "единого органа для борьбы с финансовыми преступлениями против государства", – и FinCEN готова оказать поддержку в ее создании.

Как отмечается в сообщении, особое внимание было уделено вопросу взаимодействия СФР с государственной службой финансового мониторинга, "для обеспечения эффективного процесса расследования".

Ранее Минфин договорился с Бюро по международным вопросам борьбы с наркотиками и правопорядка Госдепартамента США и Министерством финансов Италии по организации учений для будущих сотрудников СФР.

Как отмечают эксперты, еще с 2014 года чиновники Евросоюза требовали от Киева создать СФР, но украинские власти делают все возможное, чтобы затянуть этот процесс. В частности, структурам безопасности и обороны увеличили бюджет в 2018 году, за исключением Специальной антикоррупционной прокуратуры.

Справка: FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) — подразделение министерства финансов США, занимающееся борьбой с отмыванием денег, финансированием терроризма и другими финансовыми преступлениями.

Основная цель организации — борьба с отмыванием денег и иными финансовыми преступлениями путем отслеживания крупных или подозрительных денежных операций, поддержания базы данных по таким операциям и налаживания обмена такой информацией между организациями, борющимися с финансовыми преступлениями; контролирует реализацию закона США "О банковской тайне": банки и иные финансовые учреждения обязаны извещать Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями обо всех денежных операциях, размер которых превышает установленную сумму).