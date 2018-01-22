Есть ли жизнь без МВФ? Украину ждет или дефолт, или экономический рост

Сергей Левицкий, РИА Новости Украина

Ловушка для Порошенко

Украина рискует в этому году остаться без кредитов Международного валютного фонда. Отношения Киев с МВФ зашли в тупик. На этой неделе президент Петр Порошенко должен встретиться на экономическом форуме в Давосе с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард. Накануне этого визита президент официально предложил ВР назначить нового главу НБУ, без которого невозможно вести переговоры о новых траншах.

Основным камнем преткновения между Киевом и МВФ является закон об Антикоррупционном суде. МВФ раскритиковал президентский вариант законопроекта. Также он недоволен темпами реализации пенсионной реформы. Кроме того, Фонд требует поднять цены на газ для населения. Власть готова была на копромиссы по всем вопросам, кроме антикоррупционного суда.

Выходит, Порошенко был согласен на повышение пенсионного возраста для украинцев, повышение "коммуналки" для населения, приватизацию сельхоземли, но рогом уперся, когда МВФ стал требовать принять закон, который бы ограничил бы его полномочия. Ведь связка НАБУ-Антикоррупционный суд дали бы возможность Западу держать президента и его окружение в ежовых рукавицах.

"Похоже на то, что Антикоррупционный суд в редакции доноров это не то, чтобы серьезно.

Это сверхпринципиально. Без этого не будет денег от МВФ. Без этого, похоже, мы с вами не слетаем скоро в Вену выпить чашечку кофе и насладиться оперой. Почитав бред глашатаев Петра про какие-то долгие процедуры и согласования, я понял — они будут продолжать пытаться дурить банкиров до бесконечности. Ибо независимый от Петра суд, это для него "игла Кощея" в яйце… даже не знаю чьём.)

Напоминаю. Когда Петру понадобился свой "политический" генпрокурор без юридического образования, все "согласования и разногласия" были решены в течение 3-х дней.

Кредиты МВФ сегодня это курс гривны, макроэкономическая стабильность и некие остатки рейтинга Страны", — заявил на своей странице в Facebook экс-министр по вопросам ЖКХ Алексей Кучеренко.

Ситуация обострилась настолько, что украинские власти уже не рассчитывают на финансовую поддержку со стороны МВФ и поэтому готовы заняться поиском других международных кредиторов. По словам министра финансов Александра Данилюка, если от МВФ не будет траншей, придется искать альтернативные пути для международных заимствований.

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"Мое задание как министра финансов — чтобы продолжалась успешная работа с МВФ. Когда мы находимся в программе с МВФ, можем получать дополнительное финансирование от Всемирного банка, ЕС. Эти деньги сейчас важны… Если не будет траншей, то нам нужно искать альтернативные пути, а это не так просто", — заявил Данилюк.

Он сообщил, что Киев ждал очередной транш от МВФ в конце 2017 года, но не получил, потому что условием для его получения было принятия закона об антикоррупционном суде. Министр финансов сообщил, что задержка транша является одним из факторов ослабления гривны, хотя назвал существующий объем резервов в более чем 18 миллиардов долларов комфортным уровнем.

В долгах, как в шелках

За последние несколько лет Украина стремительно наращивала долг перед МВФ, и по сути, превратилась в финансового наркомана, который зависит от очередной дозы. Без очередные инъекций страна уже не может ни самостоятельно удержать курс, ни возвращать предыдущие долги.

Совокупные долговые обязательства Национального банка и Министерства финансов Украины перед Международным валютным фондом превышают $12 млрд. Об этом заявил заместитель председателя НБУ Олег Чурий.

По его словам, активы НБУ составляют $18,8 млрд, а общий размер обязательств равен $9,1 млрд, они включают в себя: кредиты МВФ, а также займы у других кредиторов.

В этом году Украине нужно отдать международным финансовым организациям около 4 млрд. долларов.

"Непокрытая потребность Украины в этом году, по моим расчетам, составляет 7 миллиардов долларов. Для обеспечения финансовой стабильности, выдержки существующего курса и отсутствия тренда на снижение золотовалютных резервов нужно как-то искать возможность для покрытия этих семи миллиардов долларов", — сказал РИА Новости исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

По его словам, от МВФ в этому году можно было получить в этом году порядка 3 млрд долларов, еще около 2,5 млрд долларов должно были зайти от европейцев. Кроме того, Минфин Украины планировал самостоятельно выйти на внешние рынки заимствования капитала.

"Но, если нет Международного валютного фонда, то ты не только не получишь денег от всех этих международных финансовых институтов, ты не сможешь получить деньги самостоятельно на внешнем рынке заимствования капитала — доступ туда тебе будет закрыт. И это реально серьезнейшая проблема", — подчеркнул Устенко.

Похожих точек зрения придерживаются и другие финансовые эксперты. К примеру, Сергей Фурса заявлял, что без Антикоррупционного суда Украины вылетит из программы МВФ. А глава комитета экономистов Украины Андрей Новак в свою очередь отметил, что без траншей МВФ в 2018-2019 Украине придется объявить дефолт.

Последствия для экономики

Взяв курс на финансовую зависимость от МВФ, Украина собственноручно завязала петлю на своей шее. Продолжение кредитования со стороны Фонда чревато ухудшением материального положения населения и наращиванием внешнего долга. В тоже время, отказ от траншей может привести к дефолту, обвалу гривны и гиперинфляции. Украинская власть, отказавшись от программ развития экономики и понадеявшись на то, что все «отрегулирует его величество рынок», загнала страну в глухой угол.

Вместе с тем, отказ от сотрудничества с МВФ может иметь и позитивные последствия для экономики страны. К примеру, Киев может отказаться от увеличения цен на газ для населения, а также от сомнительной пенсионной и земельной реформы, которые могут вызвать в стране серьезные катаклизмы.

"Украине вообще не нужны никакие средства МВФ. Мало того, они категорически вредны. Правительство одалживает у МВФ средства, которые пропадают на счет правительства и НБУ, под которые печатается гривна. Эта гривна идет на рефинансирование банков, на эти деньги покупается валюта и выводится за границу. Кредиты МВФ это механизм перекачки частных долгов в государственные. Для экономики страны это категорически вредная вещь. Поэтому чем быстрее прекратят сотрудничество с МВФ, тем лучше будет для экономики Украины", — заявил РИА Новости Украина экономический эксперт Юрий Гаврилечко.

По мнению эксперта, в случае замораживания отношений с МВФ никакого обвала гривны не произойдет.

"Курс гривны обваливается как раз тогда, когда Украина начинает активно сотрудничать с МВФ и получает транши. Сюда заходят виртуальные деньги, под них печатаются вполне реальные гривны. На эти реальные гривны покупаются вполне реальные доллары, которые вывозятся из страны. Самый крупный обвал гривны у нас был в 2015 году, когда Украина получила больше всего денег МВФ, в прошлом году, когда зашло около миллиарда долларов, девальвация составила лишь порядка 10%", — отметил Гаврилечко.

По словам Гаврлилечко, как только Украина получает кредиты, которые не идут в экономику, она получает обвал гривны.

"Международные государственные заимствования допустимы, когда у страны есть большой госсектор экономики, заемные средств используются для покупки ресурсов для повышения эффективности производства. С помощью нового оборудования государство больше продукции производит, больше продает за рубеж, что позволяет вернуть валютные займы без потерь. Если этого нет, то кредиты не нужны. Проедать международные кредиты невозможно даже теоретически, для этого достаточно напечатать больше гривны", — отметил эксперт.

По словам экономиста, страна не должна отдавать деньги МВФ, поскольку эти средства "одна коррумпированная структура одолжила у другой коррумпированной структуры".

Заложенные в госбюджете на погашение международных долгов 300 млрд грн необхождимо потратить на нужды экономики, что позволит укрепить курс, снизить инфляцию и повысить рост ВВП.

Действительно, соседние Польша и Венгрия не так давно отказались от программ сотрудничества с МВФ, и это не только не обрушило, но и усилило экономики этих стран. Однако для того, чтобы соскальзывание с иголки МВФ не вызвало острую «ломку» необходимо поддерживать национальную экономику. Увы, но на это нынешняя власть не способна.