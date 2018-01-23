Украина может стать еще более зависима от МВФ - Фурса

РИА Новости Укриана — Радиостанция Голос Столицы

Если Украина до июля не получит пятый транш Международного валютного фонда, это будет означать прекращение действующей программы расширенного финансирования, о чем заявил заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб. По его словам, если теоретически украинское правительство за два месяца до выборов захочет принять кучу непопулярных реформ, то деньги оно получит, однако вероятность такого сценария низкая.

Кроме того, Сологуб подчеркнул, что нацрегулятор в своих прогнозах учитывал получения двух траншей от МВФ на общую сумму 3,5 миллиарда долларов в первом и третьем квартале 2018 года. По мнению замглавы НБУ получение транша в первом квартале этого года уже не выглядит реальным.

Грозит ли Украине прекращение программы финансирования и почему у нас возникают сложности с выполнением требований МВФ, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал экономист, специалист отдела продаж инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса.

Как Вы расцениваете такое заявление от НБУ?

— Тут нет ничего нового, это просто голос здравого смысла, который говорит о том, что фактически программу будет невозможно выполнить, потому что перед выборами никто не будет ее выполнять. И действительно, окно возможностей стремительно закрывается и где-то в апреле-мае захлопнется.

И к чему это может привести?

— Вся наша текущая макроэкономическая стабильность зиждется на программе МВФ. Если мы убираем программу МВФ, то тут же все и заканчивается. В первую очередь это ударит по курсу, а дальше и по дефициту бюджета, и по тому, что экономический рост, который сейчас есть, закончится.

Но неполучение транша, по словам главы Минфина, не является большой проблемой. А может ли МВФ свернуть программу кредитования Украины вообще?

— У МВФ есть супертерпение. И он будет убеждать, что надо делать, до последнего. Пока будет шанс нас убедить в чем-то. И понятно, что МВФ сам будет делать, сворачивать программу и требовать быстро назад свои деньги, только если мы какие-то уже взятые на себя обязательства отменим. Предположим, разгоним НАБУ — вот тогда нас ждет уже полный коллапс. В украинской власти, я думаю, большинство людей понимают, чем чревато прекращение сотрудничества с МВФ на данный момент.

Можем ли мы все-таки испортить всю программу?

— Давайте так. Два транша сейчас — это уже такая фантастика. В лучшем случае мы получим один транш. И я думаю, что мы его получим, потому что опять же, выхода у украинских властей нет, надо будет выполнять. Конечно, тут для них есть такое болезненное решение как Антикоррупционный суд, который они не хотят создавать, но тут благо есть серьезная, стройная позиция всех кредиторов, что без нормального суда не будет продолжения.

Перед выборами насколько правительство и нардепы готовы выполнять требование об Антикорсуде, рынке земли?

— Для следующего транша земля, к сожалению, не нужна. Мы можем получить следующий транш и без земли. А говорить о новом транше после этого сейчас вообще не приходится. До президентских выборов мы точно получим всего один транш. И для него нужно поднять цены на газ, урегулировать некоторые неточности в пенсионной реформе, и главное — правильный закон по Антикоррупционному суду.

То есть, те реформы, которые не сделали, можно уже и не делать?

— Мы в ближайшие года все равно никуда не денемся от сотрудничества с МВФ. Вот просто никуда. Наши власть имущие говорят: нам не нужен МВФ. Единственный способ избавиться от МВФ — это полностью выполнить программу МВФ, как сделали Польша, Чехия, другие наши страны-соседи. Им действительно больше МВФ не нужен, потому что они встали на ноги и идут дальше. Наше нежелание выполнять программу МВФ постоянно формирует нашу зависимость от МВФ, к которому мы перманентно возвращаемся.

А в одностороннем порядке МВФ может разорвать с нами отношения?

— Для этого надо сделать что-то очень плохое, поэтому это маловероятно.

Если программа заканчивается в марте 2019 года, то дальше уже от желания МВФ зависит, будут ли они продолжать эту программу или открывать новую?

— Нет, я думаю, дальше просто будут переговоры о новой программе МВФ. Следующей. И они, судя по всему, затянутся от президентских выборов до окончания парламентских выборов, аж до конца 2019 года.

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Если МВФ не дает деньги, значит, и другие институты нам также не дадут их. Где нам взять средства?

— Вот именно, что нигде. Поэтому у нас безальтернативное сотрудничество с МВФ. Поэтому безальтернативно снова встанет вопрос о новой программе. И опять те же требования, которые мы опять-таки будем вынуждены выполнять. Это такой легкий мазохизм, потому что мы это все растягиваем во времени, хотя реально все, что написано в меморандуме, можно было бы выполнить в течение полугода.

Удастся ли президенту возможно на форуме в Давосе, который состоится на следующей неделе, как-то эти углы выровнять?

— Он точно будет пытаться это сделать. И есть надежда, что у него это не получится. Потому что у нас уже есть негативный пример, когда президент, встретившись с Лагард, видно ее не подготовили к той встрече или еще что-то, убедил ее убрать земельную реформу. И теперь это действительно откладывается в долгий ящик.

А что он еще может предложить?

— Сейчас явно будут вестись переговоры о самом большом камне преткновения, помимо цен на газ, это — формирование Антикоррупционного суда. Почему предложения президента такую резкую критику вызвали? Потому что предлагается формировать Антикоррупционный суд как Верховный. То есть, среди своих же, и чтобы свои же решали. Понятно, что эффекта никакого не будет, потому что коррупционеры выберут коррупционеров. И тут есть очень жесткая позиция МВФ, ЕС, Мирового банка, и президент явно будет пытаться как-то повлиять на эту позицию в Давосе. Но мне кажется, что на данный момент у него ничего не выйдет, потому что позиция действительно консолидированная и достаточно жесткая.

А определение с кандидатурой главы НБУ как-то способно сгладить углы в отношениях Украина-МВФ?

— Это явно делается под Давос, для того, чтобы было что привезти туда, как жертвоприношение. Мол, смотрите, вот мы хоть чуть-чуть хорошее сделали. Это делается с такой целью. Но я не думаю, что сможет убедить МВФ и других кредиторов, в том числе США, в том что надо не настаивать на взятом уже сценарии формирования Антикоррупционного суда.

К слову, доктор экономических наук Алексей Плотников считает, что власть не может позволить себе самодеятельность, пока берет деньги у МВФ.

А директор Центра исследований Международных отношений Николай Капитоненко считает, что политикой МВФ движет желание вернуть долги Украины первыми.