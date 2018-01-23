Риски падения гривны: еще немного, еще чуть-чуть… и вот она - гиперинфляция

Валерий Смеян, обозреватель

Только глава Нафтогаза Андрей Коболев радостно отрапортовал о том, что Украина намерена закупать пять миллиардов кубов дешевого газа у "Газпрома", как последовал жесткий окрик из Европы. Управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж заявил, что денег Украине его банк готов давать исключительно под закупки газа у европейских операторов.

С 2015 года ЕБРР и другие западные кредиторы выделяли кредиты "Нафтогазу" для приобретения голубого топлива у европейских газовых кампаний. И нужно сказать, что очень неплохо устроились. Киев, мало того, что брал тот же российский, а не скажем норвежский газ, который транзитом через Украину шел в ЕС. Так ведь еще за счет этих кредитов доплачивал за посредничество сверх реальной цены на уровне 10-15 процентов в сравнении с тем, что бы платил, если бы газ брал напрямую у "Газпрома".

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Как только у Киева возникла возможность благодаря решению Стокгольмского арбитража возобновить закупки у россиян, прикормленные еврооператоры возмутились.

Еще бы, по их оценкам, потери от утраты украинского контракта на эти ежегодные 5 млрд кубов газа в ближайшие два года составят 1,2 млрд долларов прибыли.

Самое забавное, что представитель ЕБРР решение банка мотивировал тем, что, закупая газ на западной границе, Украина имеет дело со свободной рыночной конкуренцией. Имеет возможность проводить тендеры и выбирать себе поставщика, который дает лучшую цену. А на восточной границе Нафтогаз покупает голубое топливо у одного продавца, монополиста – "Газпрома". Что противоречит кредитной политике ЕБРР, потому как отрицает рыночные отношения в принципе. Однако, если следовать логике ЕБРР, то, наверное, нужно было бы просто предложить проводить тендеры на закупку Киевом газа, просто включая в перечень продавцов наряду с европейскими газотрейдерами и "Газпром". Тогда позиция банка была бы действительно принципиально рыночной. В противном случае уж больно попахивает протекционизмом.

Странно также, что в ЕБРР делают вид, что не знают о решении Стокгольмского арбитража, который обязал "Нафтогаз" закупать до 5 млрд. кубов газа ежегодно у "Газпрома". Не говоря уже о том, что если ЕБРР реально заинтересован в возврате своих украинских кредитов, то судьба гривны ему тоже должна быть не безразлична. В банке же понимают, что отказ кредитовать Киев под закупку газа у Москвы напрямую, без европейских посредников, вынудит "Нафтогаз" во имя исполнения решения арбитража выходить с гривной на украинский межбанк и закупать валюту там. С учетом ежегодного объема это составит до полутора миллиардов долларов в год. Что в условиях минимального объема собственных средств НБУ, порядка 6,7 млрд. долларов чистых резервов, предстоящих выплат государственных и корпоративных долгов, может обрушить национальную валюту Украины. Либо подтолкнуть ситуацию к объявлению Киевом публичного дефолта. В последней ситуации ЕБРР сам останется с безвозвратными кредитами. Нужно ли это банку? Или там просто ведут собственную войну с "Газпромом"? А потери в войне – дело привычное.

В контексте этих событий знаковым прозвучало заявление министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика.

"По поводу заявления руководителя "Нафтогаза" о возможности закупки газа у РФ… Пункт первый: НАК "Нафтогаз Украины" не находится в сфере управления Минэнергоугля. Пункт второй: руководитель НАК никоим образом не синхронизировал свое заявление с министерством, которое формирует государственную политику. Пункт третий: правительство, утверждая финансовый план "Нафтогаза", никак не рассматривало возможность закупки российского газа", – сказал он.

В этом публичном пируэте четко прочитывается желание чиновника дистанцироваться от возможного скандала в связи с объявлением Коболева о планах закупки российского газа. Насалик, как минимум показывает западным партнерам, что к планам Нафтогаза он не имеет никакого отношения. Но главное в другом. Насалик утверждает, что в финансовом плане Нафтогаза, утвержденным КМУ, не заложены средства для покупки газа у Газпрома. Вопрос: а на какие средства тогда глава Нафтогаза собирался закупать голубое топливо у РФ? Коболев об этом в своем публичном заявлении ничего не говорил. Но ведь делая его, точно что-то имел на уме. И вероятнее всего кредитные средства от ЕБРР и прочих кредитных институций Европы. Однако управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж спустя несколько дней после выступления Коболева заявил, что его банк денег не даст. К слову, этим заявлением, он, кроме всего прочего, послал сигнал своим коллегам в ЕС. И, вероятно его услышат и поддержат. В смысле отказа Украине в кредитах на закупку газа у РФ. Таким образом у Киева останутся два варианта действия. Либо проигнорировать решение Стокгольмского арбитража и получить очередной иск от Газпрома на предмет нарушения решения суда. С очевидными имиджевыми и финансовыми потерями. Не говоря уже о формировании негативной репутации как истца и ответчика во всех международных судах. Тут следует заметить, что Киев сейчас ведет в зарубежных судебных инстанциях десятки дел. Прежде всего против РФ и неисполнение решения Стокгольмского мгновенно ослабит позиции Украины, как истца.

Второй вариант – внеплановый выход на межбанк с гривной и закупка валюты там. Потому как после заявления ЕБРР взять ее будет просто не у кого.

Но это еще не все печальные новости для гривны на текущий финансовый год. С 22 января Лондонский апелляционный суд в течение пяти рабочих дней намерен рассмотреть апелляцию Украины на решение суда первой инстанции о возврате Киевом трех миллиардов долларов, которые она получила от Москвы в период правления Виктора Януковича.

В декабре 2013 года доверенное лицо The Law Debenture Trust Corporation p.l.с. обратилось с настоящим иском против Украины в интересах Российской Федерации.

Украина возражает против требований России гасить долг, ссылаясь в том числе на то, что Россия осуществляла на Украину незаконное давление. В марте 2017 английский суд первой инстанции позволил рассматривать дело в порядке упрощенного производства.

Также Суд пришел к выводу, что Украина имела законную дееспособность заключать договоры по облигациям, а политическая часть аргументов Украины по принуждению и давлению не может рассматриваться в судебном порядке, то есть не могут быть рассмотрены английским судом.

После этого Украина обратилась за получением и получила разрешение на апелляционное обжалование всех негативных выводов в решении суда первой инстанции.

Фактически же, такое решение суда первой инстанции обязывает Киев к оплате долга. И нынешняя позиция власти сводится к одному – оттянуть время выплаты. Апелляция – только инструмент. Но он имеет свои сроки. И эти сроки в этом году могут быть исчерпаны. Потому как уже английский суд первой инстанции не счел аргументы украинской стороны о давлении РФ или о том, что долг нужно персонализировать, как долг Януковича, весомыми и заслуживающими внимания. Едва ли у Киева в апелляционном суде появятся доказательства, которые вынудят судей изменить решение первой инстанции. Но тогда до конца января Украины может получить требование погасить долг перед Москвой. Правда у судей есть возможность отсрочить время объявления вердикта. По тамошним законам на вынесение окончательного решения после слушаний дается шесть месяцев. Воспользуются этой временной паузой английские судьи или нет, покажет ближайшее время. Но то, что они едва ли изменят решение своих коллег – к гадалке не ходи. И тогда Украина к своим долговым нагрузкам в 2018-м получит еще три миллиарда долларов выплат, плюс пеня за просрочку. Откуда их взять? Ну вряд ли МВФ согласиться взять на себя такое дополнительное бремя. Ведь тема о возможности погасить Фондом российский долг уже звучала и понимания в МВФ не нашла. Так что останется единственный вариант: обложить население Украины дополнительным инфляционным налогом. Что обычно делается через обесценивание нацвалюты.

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Так что нынешняя паника среди населения, которая по словам одного из украинского банкира, привела к тому, что в Украину ежедневно летят борты с грузом наличных долларов и евро для удовлетворения спроса населения на обмен, имеет под собой вполне объективные основания. Вопрос только в одном: как быстро и насколько резко начнет обесцениваться гривна?

Впрочем, в 90-х страна уже переживала гиперинфляцию купонокарбованца. В год он обесценивался на тысячи процентов. Так что ничего нового. Просто повторение пройденного, но не усвоенного урока.