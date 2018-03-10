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    Фурса Сергей

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 17
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    Представительство МВФ в Украине
    Фурса: Украина без транша МВФ выдержит до лета
    08:26 01.02.2018
    1026Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    Для того, чтобы получить очередной транш от МВФ, Украине нужно выполнить всего два условия. Об этом заявил экономист Сергей Фурса.
    Вывеска на здании представительства Международного валютного фонда в Украине
    Разрыв с МВФ отрежет Украину от внешних инвестиций - Фурса
    05:34 31.01.2018
    602Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    Украина не получит новый транш от МВФ в первом квартале. Как на это отреагируют иностранных кредиторы, в эфире "ГС" спрогнозировал экономист Сергей Фурса.
    Президент Украины Петр Порошенко и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард на Экономическом форуме в Давосе
    О неосведомленности Лагард
    08:33 30.01.2018
    1317Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    Уровень доверия к украинской власти на Западе сильно упал за последний год, поэтому фейковая новость о незнании Лагард о письме вряд ли что-то изменит в отношениях Украины с МВФ, считает эксперт Сергей Фурса.
    Сергей Фурса
    Фурса: чем жестче позиция МВФ, тем лучше Украине
    15:39 25.01.2018
    438Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    В МВФ уже прекрасно понимают, что радоваться можно и говорить об успехах не тогда, когда тебе пообещали что-то ребята из Украины, а когда они это выполнили, отмечает экономический эксперт Сергей Фурса.
    Представительство МВФ в Украине
    Фурса: Украина вылетит из программы МВФ, если...
    08:58 24.01.2018
    1047Курс гривны летит в пропасть
    Несмотря на то что сотрудничество с МВФ критически важно для экономики Украины, девальвации гривны способствуют сезонные факторы, а не отсутствие транша, подчеркнул экономист.
    Сергей Фурса
    Украина может стать еще более зависима от МВФ - Фурса
    08:56 23.01.2018
    374Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    Специалист отдела продаж инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса уверен, что до президентских выборов Украина получит всего один транш от МВФ.
    Доллары и гривны
    Украинский бизнес традиционно ориентирован на оффшоры - экономист
    09:48 10.12.2017
    354"Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
    Экономист Сергей Фурса считает, что депутаты Верховной Рады будут оттягивать законопроект о деофшоризации, потому что не хотят делать себе хуже.
    Сергей Фурса
    Война с НАБУ. Дворовая шпана не понимает, с кем связалась - Фурса
    08:41 08.12.2017
    4405Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    Экономист Сергей Фурса проанализировал причины появления в парламенте скандального законопроекта об увольнении главы НАБУ без аудита и спрогнозировал последствия его принятия.
    Сергей Фурса
    Всемирный банк пока недоволен украинскими реформами - Фурса
    16:32 16.11.2017
    377Украина: навстречу реформам или катастрофе?
    Всемирный банк настаивает на земельной реформе и создании антикоррупционного суда, считает специалист отдела продаж инвестиционной компании Драгон Капитал Сергей Фурса.
    Сергей Фурса
    К каким последствиям приведет новый оффшорный скандал. Прогноз Фурсы
    10:30 07.11.2017
    1582"Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
    Украинские богачи выводят деньги в оффшоры, потому что в стране отсутствует верховенство права. Об этом в эфире радиостанции Голос Столицы заявил экономист Сергей Фурса.
    Сергей Фурса
    Фурса об отказе Польши от кредита МВФ: новая тенденция
    08:56 17.10.2017
    1564
    Сообщение о том, что Польша намерена отказаться от кредита МВФ, вызвало весьма бурную реакцию среди украинских экспертов. Чем же отличается ситуация Киева и Варшавы и о чем умалчивают украинские экономисты?
    Сергей Фурса
    Эксперт: транш МВФ для Украины находится под большим вопросом
    03:29 16.10.2017
    640Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    В эфире радиостанции Голос столицы экономист, специалист отдела продаж инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса заявил, что МВФ не станет иметь дело со страной, которая не выполняет взятые на себя обязательства.
    Сергей Фурса
    Фурса: не платя налогов, вы совершаете преступление
    08:43 04.10.2017
    408
    Украинцы постоянно пытаются обмануть государство, не понимая, что в конечном счете это бьет по ним самим – в том числе поэтому они живут так бедно, считает экономист Сергей Фурса.
    Сергей Фурса
    Фурса: Украина – на пороге нового экономического кризиса
    15:13 18.09.2017
    2209Бюджет-2018: в закромах гуляет ветер
    Гарантией экономической стабилизации Украины станут реформы, но их проведению препятствуют два основных фактора, заявил экономист Сергей Фурса.
    Сергей Фурса
    Украинский рынок акций переживает состояние комы - Фурса
    09:08 14.09.2017
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    Большая часть инвесторов ушла с украинского рынка акций еще в 2011 году, поэтому с тех пор в стране наблюдается стагнация, считает экономист Сергей Фурса.
    Верховная Рада Украины
    Как депутаты испортят бюджет-2018
    09:59 08.09.2017
    489Бюджет-2018: в закромах гуляет ветер
    Реалистичность, очень жесткая политика относительно расходов — это главное, что должно быть в госбюджете, а не "хотелки" народных депутатов, считает экономист Сергей Фурса.
    Сергей Фурса
    Фурса: слишком много комплиментов для министра финансов
    18:37 27.08.2017
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    На высшем уровне идут разговоры об увольнении с поста министра финансов. Но эти нападки не первые и явно не последние, отмечает экономист Сергей Фурса.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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