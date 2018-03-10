Уровень доверия к украинской власти на Западе сильно упал за последний год, поэтому фейковая новость о незнании Лагард о письме вряд ли что-то изменит в отношениях Украины с МВФ, считает эксперт Сергей Фурса.
В МВФ уже прекрасно понимают, что радоваться можно и говорить об успехах не тогда, когда тебе пообещали что-то ребята из Украины, а когда они это выполнили, отмечает экономический эксперт Сергей Фурса.
Сообщение о том, что Польша намерена отказаться от кредита МВФ, вызвало весьма бурную реакцию среди украинских экспертов. Чем же отличается ситуация Киева и Варшавы и о чем умалчивают украинские экономисты?
В эфире радиостанции Голос столицы экономист, специалист отдела продаж инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса заявил, что МВФ не станет иметь дело со страной, которая не выполняет взятые на себя обязательства.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".