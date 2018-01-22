Нацбанк назвал размер долга Украины перед МВФ

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Совокупные долговые обязательства Национального банка Украины и Министерства финансов перед Международным валютным фондом составляют 12,1 млрд долларов. Об этом сообщил заместитель председателя НБУ Олег Чурий во время информационного дня, посвященного управлению международными резервами Украины. РИА Новости Украина Евгений Котенко НБУ, МВФ и другие факторы. Что ждет гривну в 2018 году?

"Обязательства Нацбанка перед МВФ составляют 7,2 млрд долларов, а обязательства Министерства финансов перед МВФ — 4,9 млрд. В общем 12,1 млрд долларов", — отметил Чурий, слова которого приводит УНН.

Как уточнил чиновник, активы НБУ составляют 18,8 млрд долларов (те, которые входят в валовый резерв), а обязательства НБУ составляют 9,1 млрд долларов — это кредиты МВФ, находящихся на балансе НБУ, и обязательства перед другими кредиторами (Госказначейством, кредит от Центрального банка Швейцарии и т.д.).

При этом собственные средства НБУ в иностранной валюте составляют почти 9,7 млрд долларов США.

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Четырехлетняя программа помощи МВФ предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В сентябре 2016 года фонд перевел третий транш на сумму 1 миллиард долларов. В 2017 году Украина получила только один транш в 1 миллиард долларов. Он поступил в апреле, второй транш страна не получила из-за непринятых реформ.