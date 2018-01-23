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    Найман: для Украины приближается час расплаты

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    Хорошо, но мало. Украина получила транш МВФ (522)

    (обновлено: )4403452
    Если бы МВФ действительно требовал от украинских властей системных реформ, то другого выхода, кроме как их провести, не оставалось бы. При этом экономика падала бы не так сильно, уверен финансовый аналитик Эрик Найман.
    Эрик Найман
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Международный валютный фонд еще ни разу не начинал в Украине своих требований с системных реформ, а всегда решал текущие проблемы за счет населения и бизнеса (повышение налогов, снижение социальных расходов, повышение коммунальных тарифов и цен на газ, снижение пенсий и т.п.). Такое мнение на своей странице в Facebook выразил финансовый аналитик Эрик Найман.

    Он добавляет: всегда в Украине, когда речь заходит о системных реформах "за счет коррупционеров и олигархов", сотрудничество с МВФ прекращалось.

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    "Вот если бы МВФ начинал с самого важного: системных реформ, то у властей не оставалось бы другого выбора как их провести. А экономика при этом не так сильно бы падала (ведь первая часть реформ по МВФ обычно идет за счет падения платежеспособного спроса населения и капвложений бизнеса, что углубляло кризис)", – сообщил Найман.

    И вот впереди президентские выборы 2019 года, напоминает аналитик.

    "Экономический рост сходит на нет (резиновый мячик уже отскочил от пола). Долговая нагрузка выросла до небес. Налоги и тарифы тоже запредельно повышены (хотя народ еще не веселится по этому поводу – вот тогда будет достигнут предел). Бегство украинцев за рубеж поддерживает высокие зарплаты для оставшихся, но это лишь поддерживает иллюзию стабильности (возможности бизнеса повышать зарплаты без повышения производительности труда не беспредельны)", – пишет эксперт.

    Для Украины приближается время расплаты за невыполненные обещания, подводит итог Найман.

    Пост Эрика Наймана в Facebook

    Сейчас МВФ ожидает коррекции законопроекта об Антикоррупционном суде во время его подготовки ко второму чтению и закона о пенсионной реформе. Откорректировать документы должны в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.

    В МВФ также подтвердили, что Фонд направлял Украине письмо, в котором высказывал обеспокоенность президентским вариантом законопроекта об Антикоррупционном суде.

    Что касается пенсионной реформы, то она, по словам представителей МВФ, не обеспечивает формирование полностью справедливой и устойчивой пенсионной системы в стране.

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