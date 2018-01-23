Найман: для Украины приближается час расплаты

РИА Новости Украина

Международный валютный фонд еще ни разу не начинал в Украине своих требований с системных реформ, а всегда решал текущие проблемы за счет населения и бизнеса (повышение налогов, снижение социальных расходов, повышение коммунальных тарифов и цен на газ, снижение пенсий и т.п.). Такое мнение на своей странице в Facebook выразил финансовый аналитик Эрик Найман.

Он добавляет: всегда в Украине, когда речь заходит о системных реформах "за счет коррупционеров и олигархов", сотрудничество с МВФ прекращалось.

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"Вот если бы МВФ начинал с самого важного: системных реформ, то у властей не оставалось бы другого выбора как их провести. А экономика при этом не так сильно бы падала (ведь первая часть реформ по МВФ обычно идет за счет падения платежеспособного спроса населения и капвложений бизнеса, что углубляло кризис)", – сообщил Найман.

И вот впереди президентские выборы 2019 года, напоминает аналитик.

"Экономический рост сходит на нет (резиновый мячик уже отскочил от пола). Долговая нагрузка выросла до небес. Налоги и тарифы тоже запредельно повышены (хотя народ еще не веселится по этому поводу – вот тогда будет достигнут предел). Бегство украинцев за рубеж поддерживает высокие зарплаты для оставшихся, но это лишь поддерживает иллюзию стабильности (возможности бизнеса повышать зарплаты без повышения производительности труда не беспредельны)", – пишет эксперт.

Для Украины приближается время расплаты за невыполненные обещания, подводит итог Найман.

Пост Эрика Наймана в Facebook

Сейчас МВФ ожидает коррекции законопроекта об Антикоррупционном суде во время его подготовки ко второму чтению и закона о пенсионной реформе. Откорректировать документы должны в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.

В МВФ также подтвердили, что Фонд направлял Украине письмо, в котором высказывал обеспокоенность президентским вариантом законопроекта об Антикоррупционном суде.

Что касается пенсионной реформы, то она, по словам представителей МВФ, не обеспечивает формирование полностью справедливой и устойчивой пенсионной системы в стране.