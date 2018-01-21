НБУ, МВФ и другие факторы. Что ждет гривну в 2018 году?

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Национальный банк понизил официальный курс гривны, и теперь он составляет 28 гривен 56 копеек за доллар США. Ниже этого уровня официальный курс гривны опускался только 26 февраля 2015 года, когда национальная валюта на один день упала ниже 30 грн/долл.

В декабре 2017 года в НБУ объяснили падение курса гривны праздниками. Премьер Владимир Гройсман тогда пообещал стабилизацию курса в середине января.

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Наивысшего значения — 25 гривен 44 копейки за доллар — гривна достигла в августе 2017 года, после чего началось ее постепенное ослабление, которое в декабре ускорилось.

Какое будущее ждет национальную денежную единицу, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал управляющий директор финансовой компании "Аверс №1" Игорь Львов.

Первый Деловой Телеканал Управляющий директор банка "Кредит-Оптима" Игорь Львов. Архивное фото

По вашему мнению, ослабление гривны — это следствие новогодних праздников?

— Нет, не совсем так. Я бы не согласился или бы частично согласился с мнением экспертов многих, в том числе и чиновников. Дело в том, что рост курса заложен в нашем самом главном финансовом документе — это государственный бюджет. Если вы помните, там заложен средний курс на 2018 год, курс НБУ — 29,30. Поэтому уже можно сегодня говорить о том, что тренд будет восходящим. То есть год мы начали с 28,40, и по идее, мы должны закончить в районе 30-30,5. Это курс НБУ, чтобы выйти на курс — 29,30, тот, который был заложен в бюджете. Кстати, я хочу вам напомнить о том, что то же самое — курс 27,20 был заложен в бюджете на 2017 год. И мы начинали год 2017 с 26, а закончили — 28. То есть в среднем мы вышли в эти параметры. И этот курс согласован, также как и наш государственный бюджет, согласован с МВФ. Поэтому здесь ничего удивительного.

Если бюджетом зафиксирован этот средневзвешенный годовой курс, то в рамках него будем жить, никаких процессов, которые могли бы усилить гривну, не ожидается?

— Я думаю, что да, дело в том, что на сегодняшний день тот курс, который закладывается в бюджет, он, с одной стороны, устраивает экспортеров, а с другой стороны, он устраивает импортеров. Ибо экспортерам: чем выше курс, тем лучше, импортерам, которые покупают продукцию: чем ниже курс, тем тоже хорошо. Поэтому здесь должен быть такой средневыверенный курс, в данном случае на него вышли, это курс 29,30. Вот мы к нему идем.

Если мы начинаем развивать экономику, и у нас внешний торговый баланс меняется, и мы больше экспортируем, чем импортируем — такие процессы привели бы к тому, что гривна бы укреплялась по отношению к доллару?

— Конечно. Но пока что мы имеем другой процесс. Мы имеем данные Госстата по 11 месяцам о том, что у нас как раз торговый баланс импорта на 5 миллиардов больше, чем экспорта. То есть мы говорим о том, что вся валютная выручка, по сути, идет на импорт товаров и услуг. И поэтому, по сути, поступления выручки практически нет. И в данном случае НБУ поддерживает курс сегодня валютными интервенциями из золотовалютных запасов. Поэтому, если начнет работать экономика, а соответственно, начнется поступление валютной выручки, достаточное для того, чтобы поддерживать курс, то конечно это, с одной стороны, будет хорошо для того, чтобы импортные товары, в частности, газ, нефть, и т. д., то, что мы покупаем, они будут для импортеров наших дешевле. Но опять же, это ударит по нашему экспорту. Поскольку экспортерам сейчас очень выгодно, чтобы курс был высоким, поскольку они продают, там же 50% выручки идет на продажу межбанковском валютном рынке. Поэтому в данном случае это тот курс, на который, в принципе, мы вышли.

Мы движемся в рамках, заложенного в бюджет курса. Могут быть какие-то процессы, которые выбьют гривну с этого курса, например, сделают еще более дорогой? Какие последствия будем иметь?

— Тут как раз я бы хотел сказать то, что у НБУ сейчас есть все рычаги для того, чтобы рост курса в данном случае оставить в тех параметрах, которые запланированы на 2018 год. Дело в том, что сегодня 18 миллиардов — это практически золотовалютные запасы. Они достаточны для того, чтобы стабилизировать этот курс, и для того, чтобы его держать в этих рамках. Поэтому я не думаю, что будут какие-то сверх такие моменты, которые будут влиять на гривну. В данном случае рост курса прогнозируемый: я думаю, что он будет постепенно расти в течение 2018 года. И допустим, наличный рынок мы к концу года остановится на уровне 30-31 грн/долл.

При этом каких-то спекулятивных, панических настроений, которые пробивали бы дно курса до 50, 60 грн/долл., таких ситуаций не будет?

— Нет, конечно. Можно купить по 50, а потом продавать по 30, как это уже было. Поэтому здесь, я думаю, уже люди умные. И поэтому да, можно, например, сейчас купить доллары по 28,60, а через год продать их, грубо говоря, по 31. Но, я не думаю, что настолько уже спекулянты такие имеют ресурсы большие. Поэтому да, я думаю, что как раз здесь тот случай, когда курс будет умеренно расти, мы это видим, а что касается сезонных факторов, да, действительно, они присутствуют, да, есть какие-то, может быть, политические моменты. Тут самое главное, чтобы не было форс-мажорных каких-то обстоятельств, те же выборы, перевыборы, потому что это очень влияет на курсообразование.

Напомним, экономика будет способствовать укреплению гривны, только если в Украине начнут больше производить товаров с высокой добавленной стоимостью, а не сырьевых товаров, ранее подчеркнул эксперт по ценным бумагам Юрий Товстенко.