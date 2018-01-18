Гривна будет стабильной, только если...

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Официальный курс гривны снизился до 28 гривен 56 копеек за доллар США. Ниже этого уровня он опускался только 26 февраля 2015 года, когда нацвалюта за один день обвалилась ниже 30 гривен за доллар. В декабре 2017 года в НБУ падение курса гривны объяснили праздниками, а глава Кабмина Владимир Гройсман тогда заверил, что курс стабилизируется в середине января.

Почему обещание премьер-министра не сбылось, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал президент инвестиционной группы "Универ", координатор гражданской платформы "Нова країна" Тарас Козак.

politeka.net Координатор гражданской платформы "Новая страна" Тарас Козак. Архивное фото

(текст публикуется на языке оригинала)

Курс гривні оновив історичні мінімуми. Національний банк ще більше знизив офіційний курс гривні на 17 січня — до 28,65 гривень за долар США. В чому причина і коли це закінчиться?

— Коли говоримо про історичні мінімуми гривні чи максимуми за один долар, це не зовсім так, тому що три роки тому — на початку 2015 року — бачили курс 30, в обмінниках доходив і до 40 гривень за один долар. Були моменти, що ледве не 40 хтось продавав, хтось і купив по цій ціні. Що стосується мінімумів, це відносно рубля, так, гривня ще ніколи не була так низько відносно рубля, вже два рублі за одну гривню дають, ще недавно давали три рублі давали. Справа в тому, що рубль росте.

Але ми бачимо, що рубль падає?

— Що стосується історичного мінімуму. Саме останніми днями гривня падає швидше до рубля, ніж до інших валют, тому що з нафтою все неочікувано дуже добре для росіян, висока ціна на нафту, холодна зима в Європі і США призводить до того, що споживання нафти — дуже велике, газу і так далі, а це все пов'язано. Тому рубль відчуває себе непогано, навіть не зважаючи на всі ці санкції світові і заборони, і обмеження, і чорні списки. У нас нічого такого немає, але нам — погано. Чому так? Є кілька причин — об'єктивних, суб'єктивних. По-перше, гривня падає, бо звикла завжди падати в цей час. Вона завжди падає десь так орієнтовно вересень-жовтень, потім зупиняється, і потім — ударне таке падіння на початку року, об'єктивна причина цього, крім звички, є в тому, що в кінці року бюджет як дурнуватий починає тратити гроші. Величезні обсяги. В грудні традиційно, особливо останні два тижні, витрачається в рази більше з бюджету, ніж у стандартний місяць. Тобто це сотні і сотні мільярдів гривень в один момент видається різним установам бюджетним, організаціям, вони закривають свої борги перед підрядниками, і звісно, велика частина цих коштів потрапляє на валютний ринок, вони хочуть бути або конвертовані, щоб купити якісь імпортні товари, або просто сховані надійніше від нашої податкової, або від ще якихось інших причин, тобто вони різними шляхами, каналами, струмочками, намагаються втекти. І чим більше попит на долар, а продавців — не так багато, тим більше курс гривні починає падати.

Коли падіння зупиниться і почнеться хоча б не ріст, а стагнація?

— Треба спочатку вияснити всі причини. І потім, коли ми проаналізуємо, кожна причина має початок і кінець. Оця причина має кінець десь орієнтовно лютий. В лютому, коли всі будуть бажати валюту купити, вони куплять. В січні на початку лютого, вони куплять. Ця причина зникне. Тобто це буде причина об'єктивна, великі видатки бюджету в грудні і, відповідно, традиційна причина, що це — сезонне коливання гривні, воно починає зникати ще і тому, що десь в лютому агровиробники наші починають весняні польові роботи. А до того, як почати, треба закупити якусь сировину, купити трактори, заправити, щось таке. Вони заводять собі виручку, вже з-за кордону, продають її, валютну виручку, за гривню. Тобто пропозиція валюти на ринку сильно зростає в цей момент, в лютому-березні, відповідно, гривня починає зростати. І це зростання триває аж десь до весни, до кінця літа, є багато доларів на ринку і їх стільки непотрібно. Є інша причина. Вона така не завжди, але цього року вона — дуже серйозна. Це наша співпраця з МВФ і виконання їх вимог. Одна з найбільших вимог останнього часу, це Антикорупційний суд, і реакція нашої влади на корупцію чи на розмови про корупцію дуже не подобається нашим західним партнерам з МВФ, це бачить ринок, це бачать учасники ринку і розуміють, що якщо протягом найближчих кількох місяців ми не ухвалимо законопроект про Антикорупційний суд, в тому вигляді, в якому він влаштує МВФ, а поки що такого вигляду немає, тому що останній варіант цього законопроекту, запропонований президентом, не влаштовує категорично Венеціанську комісію, відповідно, не влаштовує і МВФ…

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І вже у вівторок Світовий банк заявив, що його теж не влаштовує.

— Так, вже і Світовий банк долучився до цього. І якщо цей законопроект не буде ухвалений і ми не виконаємо зобов'язання, які ми маємо перед МВФ, ми не отримаємо наступного траншу МВФ, а якщо ми його не отримаємо, почнуться дуже негативні процеси на валютному ринку, тому що Україна повинна буде віддавати борги, нас кредитувати не будуть, щоб збільшити наші золотовалютні резерви, і відповідно ця причина тільки починається. І вона, наклавшись на першу причину, вказану, зробила ще більш різким цей такий попит на долар, і може так статися, що не закінчиться ця хвиля традиційно в січні чи на початку лютого, може тривати і далі.

В НБУ говорять, що ключовою причиною коливання курсу гривні на міжбанку з початку січня 2018 року стали сезонні фактори. Як це можна зупинити?

— Над цим вже працює не так НБУ, як бюджет і Мінфін, відповідальне за виконання бюджету. А саме, ми починаючи з цього, 2018 року, переходимо на так зване трирічне планування бюджету. Тобто основні показники бюджету були ухвалені на 2018, 2019, 2020 роки. Це значить, що в кінці 2018 року не обов'язково буде видавати ці кошти до кінця року, бо якщо не видати до кінця грудня, як це традиційно бувало в минулі роки, то ці кошти згорять.

Як це — згорять?

— Для отримувача. Вони залишаться в бюджеті, ми, як громадяни України, нічого не втратимо, але потенційний отримувач коштів їх не отримає. Тому перехід на трирічне планування, чи багаторічне планування, чи багаторічний бюджет, він згладжує такий пік, який завжди трапляється в кінці року. І в кінці 2018 року цей пік буде менше, ніж традиційно.

Але ж система поправок до такого бюджету має існувати теж якась особлива?

— Проблема в тому, що надходження зростають ближче до кінця року, а документи, під які готуються видатки, вони затягуються теж завжди, бо там коми не вистачає, там якийсь хабар хочеться, ще якісь причини є… і все відкладають до кінця року, щоб потім вже хабар готовий віднести, бо знають, що якщо ти не отримаєш наступного тижня, то вже не отримаєш. І тому такі речі є. Якщо дозволятиметься невитрачені у грудні кошти виплатити, наприклад, в січні чи лютому наступного року, то не буде такого одномісячного величезного навалу на валютний ринок. І це дозволить серйозно згладити цю криву, оці піки, які традиційно виникають в кінці року.

Между тем, управляющий директор финансовой компании "Аверс №1" Игорь Львов в эфире "ГС" заявил, что рост курса — прогнозируемый, поскольку он заложен в государственном бюджете, а также устраивает экспортеров и импортеров.