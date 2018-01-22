Выживет ли Украина без траншей МВФ - пресс-конференция

Во вторник, 23 января, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Выживет ли Украина без траншей МВФ".

Национальный банк Украины сомневается в получении очередного транша от МВФ в I квартале 2018 года, — сообщил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб. По его словам, Нацбанк на 2018 год заложил получение двух траншей, в I и III квартале, на общую сумму 3,5 млрд долларов. Сологуб предположил, что, если Фонд не предоставит финансирование по программе до конца II квартала текущего года, то это может свидетельствовать о возможном сворачивании программы финансирования Украины. Ряд аналитиков финансового рынка полагают, что если Украина прекратит сотрудничество с МВФ, сразу закроются внешние рынки привлечения денег. Резервы НБУ без средств Фонда критично малы. Первое что прореагирует — курс валют. Потом будет сокращение расходов бюджета, или инфляция сократит реальные расходы. Девальвация гривны приведет к резкой стоимости импортных товаров. В том числе — стоимости газа. Все это будет происходить на фоне политической турбулентности накануне новых выборов.

МВФ в январе уведомил власти Украины, что считает неприемлемым принятие законопроекта №7440 о создании Антикоррупционного суда в редакции, предложенной президентом Украины — фотокопию письма опубликовала "Европейская правда". Глава миссии МВФ для Украины Рон ван Роден приводит перечень претензий и разъясняет, из-за чего этот документ не позволит создать суд, который пользовался бы доверием в Украине и за рубежом. Создание специализированного Антикоррупционного суда является одним из обязательств, которые Украина взяла на себя перед Евросоюзом и МВФ. Если стороны не придут к обоюдному согласию, это приведет к серьезному падению украинской гривны, — считают эксперты.

Эксперты пресс-конференции:

Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра

Скаршевский Виктор, экономический эксперт

Всеволод Степанюк, экономический эксперт

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 23 января в 13.00

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