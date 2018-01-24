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    Аналитика и комментарии

    Охрименко: в МВФ уже понимают, что нет смысла кредитовать Украину

    (обновлено: )1378102
    Экономика Украины давно научилась жить без денег МВФ, но перед властью стоит проблема, как красиво разойтись с Фондом и подать это украинцам, отметил экономист Александр Охрименко.
    Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    Директор института глобальных трансформаций Алексей Семений
    Голос Столицы
    Эксперт: отношение МВФ к Украине около нуля

    Сейчас Украина уже два года фактически выживает без кредитов МВФ: в 2016-м должны были дать 7 миллиардов, а дали один. В 2017-м планировались 6 миллиардов, а получила наша страна вновь один. Об этом на пресс-конференции в РИА Новости Украина рассказал экономический эксперт, директор Украинского аналитического Центра Александр Охрименко

    "МВФ уже понимает, что смысла кредитовать Украину нет, украинские власти тоже это понимают. Но понятное дело – расставаться сложно. Плюс, если почитать меморандум, который составляли в 2014-м, в 2015-м годах, вы увидите, что та программа полностью провалилась. Все рекомендации международного валютного фонда оказались ошибочными. Понятное дело, для МВФ признать ошибки – болезненно", – отметил экономист. 

    Главными ошибками он назвал идеи девальвации гривны и поднятия тарифов ЖКХ, после которого должны были вырасти зарплаты украинцев. Аналогичная ситуация – с дотациями для НАК "Нафтогаза": его фактически и сейчас дотируют, только через субсидии. Провал, добавил Охрименко, и в части рекомендаций по борьбе с коррупцией – "она стала только больше".

    Представительство МВФ в Украине
    УНИАН
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    "Но признать провал фонду сложно, поэтому ведутся встречи, разговоры, и я так понимаю, они будут вестись и дальше. Будут ли деньги – скорее всего, нет. Максимум дадут миллиард", – сказал эксперт. 

    Украинская власть, продолжил он, по сути смирилась с тем, что денег от МВФ не будет, но теперь проблема, как красиво разойтись с Фондом: "с геополитической точки зрения это невозможно", поскольку МВФ, уверен Охрименко, как правило, финансирует страны не с точки зрения экономики, а с точки зрения политики.   

    "В 2018 году нам надо погасить 2 миллиарда долга перед МВФ. … Сотрудничать с МВФ мы будем, вести переговоры – да, однозначно. Но если денег не дадут – мы этого не заметим. Как и если дадут. Экономика Украины живет по своим правилам и за счет своих денег", – подчеркнул экономист.

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