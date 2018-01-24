Охрименко: в МВФ уже понимают, что нет смысла кредитовать Украину

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Сейчас Украина уже два года фактически выживает без кредитов МВФ: в 2016-м должны были дать 7 миллиардов, а дали один. В 2017-м планировались 6 миллиардов, а получила наша страна вновь один. Об этом на пресс-конференции в РИА Новости Украина рассказал экономический эксперт, директор Украинского аналитического Центра Александр Охрименко.

"МВФ уже понимает, что смысла кредитовать Украину нет, украинские власти тоже это понимают. Но понятное дело – расставаться сложно. Плюс, если почитать меморандум, который составляли в 2014-м, в 2015-м годах, вы увидите, что та программа полностью провалилась. Все рекомендации международного валютного фонда оказались ошибочными. Понятное дело, для МВФ признать ошибки – болезненно", – отметил экономист.

Главными ошибками он назвал идеи девальвации гривны и поднятия тарифов ЖКХ, после которого должны были вырасти зарплаты украинцев. Аналогичная ситуация – с дотациями для НАК "Нафтогаза": его фактически и сейчас дотируют, только через субсидии. Провал, добавил Охрименко, и в части рекомендаций по борьбе с коррупцией – "она стала только больше".

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"Но признать провал фонду сложно, поэтому ведутся встречи, разговоры, и я так понимаю, они будут вестись и дальше. Будут ли деньги – скорее всего, нет. Максимум дадут миллиард", – сказал эксперт.

Украинская власть, продолжил он, по сути смирилась с тем, что денег от МВФ не будет, но теперь проблема, как красиво разойтись с Фондом: "с геополитической точки зрения это невозможно", поскольку МВФ, уверен Охрименко, как правило, финансирует страны не с точки зрения экономики, а с точки зрения политики.

"В 2018 году нам надо погасить 2 миллиарда долга перед МВФ. … Сотрудничать с МВФ мы будем, вести переговоры – да, однозначно. Но если денег не дадут – мы этого не заметим. Как и если дадут. Экономика Украины живет по своим правилам и за счет своих денег", – подчеркнул экономист.