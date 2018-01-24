В Совете финстабильности сообщили, что произойдет в Украине без кредитов МВФ

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Совет по финансовой стабильности заявляет, что основным фактором риска для финансовой стабильности Украины на сегодня является задержка с продолжением сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) и поступлением следующего транша от фонда, сообщается на сайте Нацбанка (ЦБ) Украины в среду.

"Совет подчеркнул, что… основным фактором риска для финансовой стабильности на сегодня является задержка с продолжением сотрудничества с Международным валютным фондом и поступлением следующего транша официального финансирования. Это препятствует привлечению средств от других международных партнеров Украины, а также может вызвать рост стоимости заимствований на внешних рынках. Учитывая необходимость возврата в 2018-2019 годах более 10 миллиардов долларов в рамках выплат по внешнему государственному долгу риск дальнейшей задержки с реализацией программы с МВФ на сегодня остается ключевым для Украины", — сообщается на сайте ЦБ.

Также сообщается, что Совет призвал все заинтересованные государственные органы Украины содействовать продолжению сотрудничества с МВФ и другими международными донорами.

На сайте НБУ указано, что Совет по финансовой стабильности был создан в марте 2015 года указом президента Украины, в состав входят глава ЦБ, министр финансов Украины (сопредседатели совета), председатель Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, председатель национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рыночных финансовых услуг. Совет является форумом для профессионального обсуждения системных рисков, которые угрожают финансовой стабильности государства. Следующее очередное заседание совета запланировано на апрель.

Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу на 1 миллиард долларов каждый.

Власти рассчитывали получить пятый транш от МВФ до конца 2017 года, однако он так и не был выделен, поскольку Украина затягивает реализацию реформ в рамках программы с фондом.