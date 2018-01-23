"Посмеялись все". Эксперт о провале рекомендаций МВФ Украине

"Все рекомендации Международного валютного фонда оказались ошибочными. Признать МВФ, что они ошиблись, — это болезненно (…). Борьба с коррупцией. Это, что называется, посмеялись все. Столько, сколько создали структур, законов, но коррупция стала еще больше", — заявил Охрименко в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

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Совокупные долговые обязательства Национального банка Украины и Министерства финансов перед Международным валютным фондом составляют 12,1 млрд долларов. Об этом ранее сообщил заместитель председателя НБУ Олег Чурий.