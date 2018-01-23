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    "Посмеялись все". Эксперт о провале рекомендаций МВФ Украине

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    Хорошо, но мало. Украина получила транш МВФ (523)

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    Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что все рекомендации Международного валютного фонда Украине оказались ошибочными и МВФ это понимает.
    РИА Новости Украина/Youtube

    "Все рекомендации Международного валютного фонда оказались ошибочными. Признать МВФ, что они ошиблись, — это болезненно (…). Борьба с коррупцией. Это, что называется, посмеялись все. Столько, сколько создали структур, законов, но коррупция стала еще больше", — заявил Охрименко в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

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    Совокупные долговые обязательства Национального банка Украины и Министерства финансов перед Международным валютным фондом составляют 12,1 млрд долларов. Об этом ранее сообщил заместитель председателя НБУ Олег Чурий.

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