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    Скаршевский: без МВФ Украине выживать будет проще

    (обновлено: )16420
    МВФ может дать Украине еще один транш, но исключительно из политических соображений. При этом "игла Фонда", на которой сидит правительство страны, говорит о непрофессионализме Кабмина, уверен экономист Виктор Скаршевский.
    Виктор Скаршевский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    Украине будет даже проще выживать экономически без новых траншей от Международного валютного фонда: дело в том, что условия, которые выдвигает МВФ, часто очень плохо влияют на украинскую экономику. Такое мнение на пресс-конференции в РИА Новости Украина озвучил экономический эксперт Виктор Скаршевский.

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    В частности, одним из таких условий была реструктуризация внешнего долга, из-за чего Украина будет вынуждена с 2021 по 2040 год отдавать часть своего экономического роста – десятки миллиардов долларов. 

    "Кредиты МВФ никакого отношения к реальной экономике не имеют. Они идут в золотовалютные резервы Национального банка. А потом возвращаются в Соединенные Штаты Америки. Транзитом, обратно. Потому что Национальный банк покупает Госдолг США. Казначейские облигации", – сказал экономист.

    Около 15 миллиардов долларов из 18,6 золотовалютных резервов страны находятся в Америке в казначейских облигациях, обязательствах – Украина как может вкладывает в США, добавил Скаршевский.

    "Украина на сегодня должна МВФ 13,5 миллиардов долларов, а в течение ближайших 4 лет мы должны отдать 7 миллиардов долларов, из которых 600 миллионов – процентов", – напомнил цифры эксперт.

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    Но при этом МВФ все же может дать Украине новый транш – из политических соображений.

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    РИА Новости Украина/Youtube
    "Посмеялись все". Эксперт о провале рекомендаций МВФ Украине

    Также Скаршевский привел 3 момента, которые могут повлиять на курс доллара в стране в 2018 году и на рост цен в целом. 

    "Первое: возможная выплата "Газпромом" – "Нафтогазу" 2 миллиардов долларов. Второе: так называемый "долг Януковича". До конца текущей недели Высокий суд Лондона будет рассматривать дело. Решение будет в течение трех месяцев. Скорее всего, Украина должна будет выплатить 3 миллиарда долларов. И третье: так называемая "спецконфискация" 1,5 миллиардов долларов. Все оффшорные фонды, у кого конфисковали эти деньги, подали в суды", – отметил экономист. 

    Получается, что в 2018 году Украину могут заставить выплатить еще 6,5 миллиардов долларов. 

    В целом же власть продолжает надеяться на МВФ, не предпринимая шагов для развития промышленности, реального сектора экономики. Пятый год правительство живет ожиданиями кредита МВФ – это означает, что правительство непрофессионально, уверен Скаршевский. 

    "Иначе бы сделали свою экономическую программу, например, до 2030 года…. А не загоняли в долговую кабалу детей и внуков", – подытожил эксперт. 

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