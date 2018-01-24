Скаршевский: без МВФ Украине выживать будет проще

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Украине будет даже проще выживать экономически без новых траншей от Международного валютного фонда: дело в том, что условия, которые выдвигает МВФ, часто очень плохо влияют на украинскую экономику. Такое мнение на пресс-конференции в РИА Новости Украина озвучил экономический эксперт Виктор Скаршевский.

В частности, одним из таких условий была реструктуризация внешнего долга, из-за чего Украина будет вынуждена с 2021 по 2040 год отдавать часть своего экономического роста – десятки миллиардов долларов.

"Кредиты МВФ никакого отношения к реальной экономике не имеют. Они идут в золотовалютные резервы Национального банка. А потом возвращаются в Соединенные Штаты Америки. Транзитом, обратно. Потому что Национальный банк покупает Госдолг США. Казначейские облигации", – сказал экономист.

Около 15 миллиардов долларов из 18,6 золотовалютных резервов страны находятся в Америке в казначейских облигациях, обязательствах – Украина как может вкладывает в США, добавил Скаршевский.

"Украина на сегодня должна МВФ 13,5 миллиардов долларов, а в течение ближайших 4 лет мы должны отдать 7 миллиардов долларов, из которых 600 миллионов – процентов", – напомнил цифры эксперт.

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Но при этом МВФ все же может дать Украине новый транш – из политических соображений.

Также Скаршевский привел 3 момента, которые могут повлиять на курс доллара в стране в 2018 году и на рост цен в целом.

"Первое: возможная выплата "Газпромом" – "Нафтогазу" 2 миллиардов долларов. Второе: так называемый "долг Януковича". До конца текущей недели Высокий суд Лондона будет рассматривать дело. Решение будет в течение трех месяцев. Скорее всего, Украина должна будет выплатить 3 миллиарда долларов. И третье: так называемая "спецконфискация" 1,5 миллиардов долларов. Все оффшорные фонды, у кого конфисковали эти деньги, подали в суды", – отметил экономист.

Получается, что в 2018 году Украину могут заставить выплатить еще 6,5 миллиардов долларов.

В целом же власть продолжает надеяться на МВФ, не предпринимая шагов для развития промышленности, реального сектора экономики. Пятый год правительство живет ожиданиями кредита МВФ – это означает, что правительство непрофессионально, уверен Скаршевский.

"Иначе бы сделали свою экономическую программу, например, до 2030 года…. А не загоняли в долговую кабалу детей и внуков", – подытожил эксперт.