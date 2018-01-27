Порошенко и Тиллерсон договорились о Комиссии стратегического партнерства

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. В ходе переговоров президента Украины Петра Порошенко и государственного секретаря США Рекса Тиллерсона в швейцарском Давосе была достигнута договоренность о возобновлении работы Комиссии стратегического партнерства, сообщает пресс-служба главы государства.

Петр Порошенко в рамках участия в 48-ом ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе провел встречу с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном. Встрача продолжалась больше часа.

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"Часовая беседа – это не привычный формат для встреч в формате Давоса, но мы намеренно так запланировали, чтобы было больше времени обсудить все вопросы. И я очень благодарен нашим американским партнерам за очень мощную поддержку, которая, в том числе сегодня была высказана Украине. Мы обсудили все сферы сотрудничества", — подчеркнул украинский президент во время брифинга.

"Очень важно, что мы сегодня договорились о возобновлении работы Комиссии стратегического партнерства", — добавил он.

По словам Порошенко, в марте исполнится десять лет с момента основания этой Комиссии. "Очень давно не было заседаний. И в марте месяце эта комиссия состоится. Будут сформированы несколько групп, где мы будем обсуждать, в том числе дальнейшие реформы. Нам очень это необходимо", — сказал глава государства.

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Он отметил, что в рамках работы Комиссии Украина, в частности, может приглашать соответствующих специалистов для оказания нам экспертной помощи.

Ранее Порошенко заявил, что ему уже известны даты поставки американских вооружений в Украину, однако называть он их не стал.