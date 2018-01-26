Гройсман: идет диалог с МВФ о повышении цены на газ и получении нового транша

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что очередной транш кредита Международного валютного фонда Украина может получить в первой половине 2018 года.

Ранее в пятницу президент Петр Порошенко заявил, что Украина уже на 80% выполнила свои обязательства перед МВФ и рассчитывает получить очередной транш кредитования до апреля.

"Я думаю, что, включая июнь, это может произойти в первом полугодии 2018 года", — заявил Гройсман в эфире телеканала "112 Украина". По его словам, правительство сейчас активно работает над выполнением требований МВФ, необходимых для получения очередного транша.

По словам Гройсмана, продолжается диалог с МВФ по приведению цены на газ для населения к рыночным условиям.

"Мы находимся сейчас в диалоге по оптимальной цене на газ. Как и обещал, в этом сезоне повышений не будет. Меня интересует не только формула газа, но и чтобы люди были защищены. Один элемент без другого работать не будет. Должны компенсировать изменение цены социальной защитой населения", — добавил он.