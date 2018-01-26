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    Гройсман: идет диалог с МВФ о повышении цены на газ и получении нового транша

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    Украина клянчит новый транш у МВФ (538)

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    По словам главы украинского правительства, Кабмин пытается убедить МВФ в формировании оптимальной цены на топливо для населения. Также Гройсман рассчитывает на транш от МВФ до июня 2018 года.
    Миссия Международного валютного фонда. Архивное фото
    Associated Press Vadim Ghirda

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что очередной транш кредита Международного валютного фонда Украина может получить в первой половине 2018 года.

    Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Ранее в пятницу президент Петр Порошенко заявил, что Украина уже на 80% выполнила свои обязательства перед МВФ и рассчитывает получить очередной транш кредитования до апреля.

    "Я думаю, что, включая июнь, это может произойти в первом полугодии 2018 года", — заявил Гройсман в эфире телеканала "112 Украина". По его словам, правительство сейчас активно работает над выполнением требований МВФ, необходимых для получения очередного транша.

    По словам Гройсмана, продолжается диалог с МВФ по приведению цены на газ для населения к рыночным условиям.

    "Мы находимся сейчас в диалоге по оптимальной цене на газ. Как и обещал, в этом сезоне повышений не будет. Меня интересует не только формула газа, но и чтобы люди были защищены. Один элемент без другого работать не будет. Должны компенсировать изменение цены социальной защитой населения", — добавил он.

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