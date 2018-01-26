Тренд дня: "Зачем Украине МВФ, если экономика растет и реформы буяют?"

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

В пятницу в Швейцарии завершается экономический форум, в котором принимают участие первые лица Украины. В ходе форума они уже успели сделать в Давосе ряд громких заявлений. Так, президент Петр Порошенко заявил, что ожидает очередной транш от МВФ уже в апреле этого года, поскольку Киев уже выполнил 80% своих обязательств.

"Вероятно, "скрещиваю пальцы" до апреля у нас будет миссия и следующий транш, − отметил Порошенко. — Мы, мое правительство и мой народ, готовы продолжать сотрудничество с МВФ". "Я знаю, что правительство готово урегулировать цены на газ", — заявил Порошенко, не указав подробностей.

Также, по его словам, директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард положительно оценила усилия страны по борьбе с коррупцией, фонд готов поддерживать Киев на этом пути.

Еще одним интересным заявлением разразился столичный мэр Виталий Кличко. В частности, выступая на панельной дискуссии в Украинском доме в Давосе, Кличко отметил, что известная на Западе сеть кофеен Starbucks рассматривает возможность выхода на рынок Украины. "Вопрос о выходе на украинский рынок уже изучается в глобальной кофейной компании", — сказал он.

На фоне заявлений президента по МВФ экс-министр юстиции Елена Лукаш задалась вопросом, зачем Украине снова влазить в долги, если власти все время заявляют о росте экономики, буйстве реформ, потоке инвестиций и богатеющих украинцах.

"Кофе в Братиславе фантастичен. Опера в Вене незабываема. Дотационные и убыточные Крым и Донбасс наконец-то сданы. На Мальдивах прекрасная погода, а Панама надежно хранит секреты своих вкладчиков. Я ничего не перепутала, цитируя заявления реформаторов? Или достижения власти — это фейки и только МВФ подаст?" — написала Лукаш на своей странице в Facebook.

В этом контексте она предложила инициативу: "если власть, навравшая об успехах, влазит в гос.долги, все ее представители лишаются свободы до окончания расчётов с кредитором".

"Замечательная выйдет реформа. С конфискацией. Можно назвать ее законом о фейках. Ведь как шутят в кулуарах МВФ: "Нет такой страны в мире, которую нельзя было бы уничтожить реформами". И фейками", — подытожила Лукаш.

Скриншот с сайта Facebook

Главред интернет-издания "Таймер" Юрий Ткачев отметил, что заявления Порошенко в Давосе не имеют никакого значения для рядовых украинцев.

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"Но беда в том, что то, что говорит Порошенко никак не корррелирует с тем, что он на самом деле думает. А то, что он на самом деле думает, никак не связано с тем, что в итоге делает. Ввиду этого попытки что-либо предсказывать по его словам — что-то из серии строительства метеорологических прогнозов по поведению сурка Фила. В смысле, да, многие пытаются, иногда даже совпадает. Но всё равно это дно", — подчеркнул Ткачев.

Скриншот с сайта Facebook

Политический аналитик Дмитрийобратил внимание на новость о том, что Порошенко обсудил с президентом Швейцарии Аленомвозвращение "денег Януковича".

"Порошенко на встрече с президентом Швейцарии договорился о возвращении "денег Януковича". Меня терзает смутное подозрение, что президент как-то плохо учился в студенческие годы. И вообще непонятно, как в свое время стал главой МИД. Ибо президент Швейцарии — это человек без полномочий. И избирается на один год", — напомнил Корнейчук.

По мнению аналитика с президентом Швейцарии "можно было только нормальный швейцарский шоколад поесть вместо "рошена" с пальмовым маслом", а не договариваться о чем-либо.

Скриншот с сайта Facebook

"Хотя Порошенко же считает свой электорат безмозглым. А вдруг — прокатят такие новости. Миллиарды "панды", как говорится, уже в пути в карманы пролетариата", — подытожил аналитик.

Политолог Кирилл Молчанов также сыронизировал по поводу заявления Порошенко об инвестициях.

"Порошенко отметил на "Украинском завтраке" в Давосе, что 2017 год в Украине стал годом инвестиций. Ты инвестиции видишь? А они есть!" - отметил Молчанов.

Скриншот с сайта Facebook

В свою очередь политэксперт Еленаотреагировала на заявление Кличко по возможному появлению Starbucks в Киеве.

"Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил на всемирном экономическом форуме в Давосе с докладом о сокращении выбросов углекислого газа в атмосферу и планах закрыть угольные ТЭЦ. Глава партии Блок Петра Порошенко Солидарность, мэр Киева Виталий Кличко выступил на всемирном экономическом форуме в Давосе с докладом о том, что сделает все, чтоб в Киев зашла сеть американских кофеен Старбакс", — сравнила Дьяченко.

Скриншот с сайта Facebook

Медиаэксперт Даниилвыразил свою гипотезу по Starbucks и Кличко.

"Украина как рынок компании не интересна — это факт. Их стратегия — города от 1 млн жителей. У нас таких — 2. Плюс при общей бедности населения, выход на рынок не имеет смысла. Но что означают слова Кличко тогда? То, что он покупает франшизу с партнерами. Вот и всё. Об инвестициях речь не идет. Напомню, что IKEA и H&M также инвесторами не являются. Инвестор делает капитальные вложения, а розничные компании — развивают рынки сбыта", — подчеркнул Ваховский.