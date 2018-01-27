Золотарев об угрозе суверенитету Украины со стороны МВФ

Внешние партнеры Украины, в частности Международный валютный фонд (МВФ) выдвинули ультимативные требования по административной независимости и комплектованию Антикоррупционного суда, которые вступают в радикальные противоречия с Конституцией Украину, заявил политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

"Фактически это вмешательство во внутренние дела государства, покушение на суверенитет", — заявил эксперт в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

По его словам, западным партнерам нужна вертикаль внешнего управления, "которая подвесит нашу политическую бизнес-элиту на крючок".

В конце прошлого года Петр Порошенко внес на рассмотрение парламента законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда. Президент заявлял, что в законопроекте есть ключевые рекомендации Венецианской комиссии. В частности, он предусматривает отдельные гарантии безопасности судей антикоррупционного суда, а также прозрачность набора судей на должности. Принятие закона о создании антикоррупционного суда является одним из требований для предоставления Украине очередного транша кредитования от МВФ.

Евросоюз ранее официально выступил с критикой в ​​адрес администрации Порошенко из-за того, что он подал на обсуждение парламента законопроект об антикоррупционном суде, противоречащий обещаниям Киева и рекомендациям Венецианской комиссии. Президентский проект подвергся критике со стороны Всемирного банка и МВФ.

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Ранее глава МВФ Кристин Лагард выразила обеспокоенность конфликтом антикоррупционных органов в Украине и призвала власти обеспечить независимость этих структур. Она также призвала власти Украины поскорее принять закон о независимом антикоррупционном суде.