Соцсети: на что только не пойдут ради транша МВФ

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Чего только не сделаешь ради блага народа. Вот и президент Петр Порошенко пошел на все условия МВФ по выделению очередного транша, сообщили "Украинские новости", ссылаясь на собственные источники. Такая договоренность, по данным издания, была достигнута на полях экономического форума в Давосе, где Порошенко встречался с главой Фонда Кристин Лагард. Пятый транш кредита составит 1,9 миллиарда долларов и поступит в Украину в мае, сообщает агентство.

Ради этих денег президент согласился выполнить ключевые условия, озвученные МВФ, среди которых принятие Радой закона о создании Антикоррупционного суда и повышение цен на газ для населения и предприятий коммунальной сфере, пишут СМИ. По мнению экспертов это повлечет за собой и рост тарифов на отопление, а также горячую воду. В украинском сегменте тоже нашлось немало мнений касаемо таких новостей.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook