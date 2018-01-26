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    Соцсети: на что только не пойдут ради транша МВФ

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    Ради очередного транша МВФ президент Порошенко согласился выполнить все условия Фонда, среди которых не только вопрос Антикоррупционного суда, но и подорожание газа – пишут СМИ.
    Президент Украины Петр Порошенко и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард на Экономическом форуме в Давосе

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Международный валютный фонд
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Тренд дня: "Зачем Украине МВФ, если экономика растет и реформы буяют?"

    Чего только не сделаешь ради блага народа. Вот и президент Петр Порошенко пошел на все условия МВФ по выделению очередного транша, сообщили "Украинские новости", ссылаясь на собственные источники. Такая договоренность, по данным издания, была достигнута на полях экономического форума в Давосе, где Порошенко встречался с главой Фонда Кристин Лагард. Пятый транш кредита составит 1,9 миллиарда долларов и поступит в Украину в мае, сообщает агентство.

    Ради этих денег президент согласился выполнить ключевые условия, озвученные МВФ, среди которых принятие Радой закона о создании Антикоррупционного суда и повышение цен на газ для населения и предприятий коммунальной сфере, пишут СМИ. По мнению экспертов это повлечет за собой и рост тарифов на отопление, а также горячую воду. В украинском сегменте тоже нашлось немало мнений касаемо таких новостей. 

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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