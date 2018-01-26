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    Лукаш: Порошенко снова выпрашивает кредит МВФ, остановите его!

    Тема:

    Украина клянчит новый транш у МВФ (538)

    (обновлено: )607210
    Президент Петр Порошенко снова выпрашивает кредит МВФ, считает экс-министр юстиции Елена Лукаш. При этом она задается вопросом: зачем Украине снова влезать в долги, если, по словам властей, и так все хорошо.
    Елена Лукаш. Архивное фото
    УНИАН

    РИА Новости Украина

    Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    МВФ даст, МВФ и заберет потом

    Президент Петр Порошенко заявил, что ожидает очередной транш от МВФ уже в апреле этого года, поскольку Киев уже выполнил 80% своих обязательств.

    "Вероятно," скрещиваю пальцы "до апреля у нас будет миссия и следующий транш, − отметил Порошенко. — Мы, мое правительство и мой народ, готовы продолжать сотрудничество с МВФ". "Я знаю, что правительство готово урегулировать цены на газ", — добавил гарант, не указав подробностей. 

    Экс-министр юстиции Елена Лукаш считает, что президент снова выпрашивает кредит МВФ. При этом она иронично задается вопросом: зачем Украине снова влезать в долги с кредитом, если, по заверениям властей, и так все хорошо. 

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    "Президент снова выпрашивает кредит МВФ. Вы мне можете пояснить зачем нам снова в долги? Все же так хорошо!

    Президент Украины Петр Порошенко и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард на Экономическом форуме в Давосе
    Соцсети: на что только не пойдут ради транша МВФ

    -экономика растет.

    -реформы буяют.

    -инвестиции текут рекой.

    -народ рад, богат и доволен.

    -старики и дети лучатся от счастья.

    -кофе в Братиславе фантастичен. Опера в Вене незабываема.

    -дотационные и убыточные Крым и Донбасс наконец-то сданы.

    -на Мальдивах прекрасная погода, а Панама надежно хранит секреты своих вкладчиков", — пишет она у себя в Facebook.

    Скриншот с сайта Facebook

    Международный валютный фонд
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Тренд дня: "Зачем Украине МВФ, если экономика растет и реформы буяют?"
    "Я ничего не перепутала, цитируя заявления реформаторов? Или достижения власти — это фейки и только МВФ подаст?", — задается вопросом Лукаш.

    При этом экс-министр юстиции предложила в качестве ответной инициативы: "Если власть, навравшая об успехах, влазит в гос.долги, все ее представители лишаются свободы до окончания расчётов с кредитором".

    "Замечательная выйдет реформа. С конфискацией. Можно назвать ее законом о фейках. Ведь как шутят в кулуарах МВФ: "Нет такой страны в мире, которую нельзя было бы уничтожить реформами". И фейками", — резюмирует Лукаш. 

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