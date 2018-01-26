Лукаш: Порошенко снова выпрашивает кредит МВФ, остановите его!

РИА Новости Украина

Президент Петр Порошенко заявил, что ожидает очередной транш от МВФ уже в апреле этого года, поскольку Киев уже выполнил 80% своих обязательств.

"Вероятно," скрещиваю пальцы "до апреля у нас будет миссия и следующий транш, − отметил Порошенко. — Мы, мое правительство и мой народ, готовы продолжать сотрудничество с МВФ". "Я знаю, что правительство готово урегулировать цены на газ", — добавил гарант, не указав подробностей.

Экс-министр юстиции Елена Лукаш считает, что президент снова выпрашивает кредит МВФ. При этом она иронично задается вопросом: зачем Украине снова влезать в долги с кредитом, если, по заверениям властей, и так все хорошо.

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"Президент снова выпрашивает кредит МВФ. Вы мне можете пояснить зачем нам снова в долги? Все же так хорошо!

-экономика растет.

-реформы буяют.

-инвестиции текут рекой.

-народ рад, богат и доволен.

-старики и дети лучатся от счастья.

-кофе в Братиславе фантастичен. Опера в Вене незабываема.

-дотационные и убыточные Крым и Донбасс наконец-то сданы.

-на Мальдивах прекрасная погода, а Панама надежно хранит секреты своих вкладчиков", — пишет она у себя в Facebook.

Скриншот с сайта Facebook

"Я ничего не перепутала, цитируя заявления реформаторов ? Или достижения власти — это фейки и только МВФ подаст?", — задается вопросом Лукаш.

При этом экс-министр юстиции предложила в качестве ответной инициативы: "Если власть, навравшая об успехах, влазит в гос.долги, все ее представители лишаются свободы до окончания расчётов с кредитором".

"Замечательная выйдет реформа. С конфискацией. Можно назвать ее законом о фейках. Ведь как шутят в кулуарах МВФ: "Нет такой страны в мире, которую нельзя было бы уничтожить реформами". И фейками", — резюмирует Лукаш.