Лукаш: Порошенко снова выпрашивает кредит МВФ, остановите его!

РИА Новости Украина
Президент Петр Порошенко заявил, что ожидает очередной транш от МВФ уже в апреле этого года, поскольку Киев уже выполнил 80% своих обязательств.
"Вероятно," скрещиваю пальцы "до апреля у нас будет миссия и следующий транш, − отметил Порошенко. — Мы, мое правительство и мой народ, готовы продолжать сотрудничество с МВФ". "Я знаю, что правительство готово урегулировать цены на газ", — добавил гарант, не указав подробностей.
Экс-министр юстиции Елена Лукаш считает, что президент снова выпрашивает кредит МВФ. При этом она иронично задается вопросом: зачем Украине снова влезать в долги с кредитом, если, по заверениям властей, и так все хорошо.
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"Президент снова выпрашивает кредит МВФ. Вы мне можете пояснить зачем нам снова в долги? Все же так хорошо!
-экономика растет.
-реформы буяют.
-инвестиции текут рекой.
-народ рад, богат и доволен.
-старики и дети лучатся от счастья.
-кофе в Братиславе фантастичен. Опера в Вене незабываема.
-дотационные и убыточные Крым и Донбасс наконец-то сданы.
-на Мальдивах прекрасная погода, а Панама надежно хранит секреты своих вкладчиков", — пишет она у себя в Facebook.
При этом экс-министр юстиции предложила в качестве ответной инициативы: "Если власть, навравшая об успехах, влазит в гос.долги, все ее представители лишаются свободы до окончания расчётов с кредитором".
"Замечательная выйдет реформа. С конфискацией. Можно назвать ее законом о фейках. Ведь как шутят в кулуарах МВФ: "Нет такой страны в мире, которую нельзя было бы уничтожить реформами". И фейками", — резюмирует Лукаш.