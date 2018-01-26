наверх
26.01.201823:09
Курсы валют НБУ
  • USD28.75- 0.12
  • EUR35.66+ 0.01
Рубрики
Ещё
    Политика

    Порошенко подвел итоги поездки в Давос: все было очень хорошо

    Тема:

    Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов? (60)

    (обновлено: )25801
    По мнению президента, сам факт того, что украинская сторона ускорила приезд экспертов по разработке совместных и согласованных решений, является чрезвычайно положительным.
    Президент Петр Порошенко
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко считает успешными результаты встреч украинских представителей на Всемирном экономическом форуме. Об этом он сказал, выступая на пресс-конференции в Давосе, передает УНН.

    Порошенко - Тиллерсон: брифинг президента по итогам переговоров. Видео
    Петр Порошенко/Facebook
    Порошенко - Тиллерсон: брифинг президента по итогам переговоров

    "Результаты Давоса, если сказать одной фразой — все было очень хорошо. Состоялись очень детальные консультации с нашими партнерами по международным финансовым организациям, они были очень конструктивные. Сформированы позиции по приезду экспертов, определено, какие именно шаги, очень немного, нужно завершить, чтобы пригласить миссию для получения очередного транша — это 100% задания для правительства, парламента Украины", — отметил он.

    По мнению Порошенко, сам факт того, что украинская сторона ускорила приезд экспертов по разработке совместных и согласованных решений, является чрезвычайно положительным.

    Ранее в пятницу Порошенко заявил, что ему известны даты поставки американских вооружений в Украину, но называть их не стал.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Президент Петр Порошенко
    Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов?
    Антон Геращенко. Архивное фото
    Давление на СМИ: гонения на ZIK из-за интервью Портнова
    Международный валютный фонд
    Украина клянчит новый транш у МВФ
    В Киеве радикалы из С14 напали на часовню возле Десятинной церкви
    Националистический радикализм крепчает