Порошенко подвел итоги поездки в Давос: все было очень хорошо

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко считает успешными результаты встреч украинских представителей на Всемирном экономическом форуме. Об этом он сказал, выступая на пресс-конференции в Давосе, передает УНН.

"Результаты Давоса, если сказать одной фразой — все было очень хорошо. Состоялись очень детальные консультации с нашими партнерами по международным финансовым организациям, они были очень конструктивные. Сформированы позиции по приезду экспертов, определено, какие именно шаги, очень немного, нужно завершить, чтобы пригласить миссию для получения очередного транша — это 100% задания для правительства, парламента Украины", — отметил он.

По мнению Порошенко, сам факт того, что украинская сторона ускорила приезд экспертов по разработке совместных и согласованных решений, является чрезвычайно положительным.

Ранее в пятницу Порошенко заявил, что ему известны даты поставки американских вооружений в Украину, но называть их не стал.