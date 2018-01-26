Фото дня. Улыбки и рукопожатия на встрече Порошенко с Тиллерсоном

"Я поблагодарил господина госсекретаря за санкции, которые вводятся Соединенными Штатами против российских резидентов. Уверен, что эта политика является эффективной", — сказал Петр Порошенко журналистам в Давосе.

Смотрите также: Порошенко — Тиллерсон: брифинг президента по итогам переговоров

Кроме того, президент Украины заявил, что ему известны даты поставки американских вооружений в Украину, но называть их не стал.

Читайте также: Порошенко нарасхват: Давос, Волкер, деньги. Экспертные итоги недели