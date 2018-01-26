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    Фото дня. Улыбки и рукопожатия на встрече Порошенко с Тиллерсоном

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    Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов? (60)

    (обновлено: )30722
    Президент Украины Петр Порошенко провел в Давосе встречу с Рексом Тиллерсоном, в ходе которой, в частности, поблагодарил американского госсекретаря Рекса Тиллерсона за новые санкции США против России.
    Петр Порошенко и Рекс Тиллерсон в Давосе
    twitter.com/poroshenko

    "Я поблагодарил господина госсекретаря за санкции, которые вводятся Соединенными Штатами против российских резидентов. Уверен, что эта политика является эффективной", — сказал Петр Порошенко журналистам в Давосе.

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    Кроме того, президент Украины заявил, что ему известны даты поставки американских вооружений в Украину, но называть их не стал.

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