Порошенко - Тиллерсон: брифинг президента по итогам переговоров

Петр Порошенко заявил, что речь идет не только о грантовых поставках оружия за счет средств США, не только о предоставлении Киеву лицензий и разрешений на покупку вооружения, но и о совместном производстве, учениях и других вопросах.

Он сказал также, что ему известны даты поставки американских вооружений в Украину, но называть их не стал.

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"Мне известны все даты и никто их от нас не скрывает. Как вы понимаете, поскольку речь идет об оружии, об оборонном сотрудничестве, я не то что не хочу, а точно не заинтересован… раскрывать их", — сказал глава государства.

Президент Украины заявил, что поблагодарил американского госсекретаря за новые санкции США против России.