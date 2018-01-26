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    Порошенко - Тиллерсон: брифинг президента по итогам переговоров

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    Президент Украины Петр Порошенко провел переговоры с Рексом Тиллерсоном в Давосе. Он заявил, что договорился с госсекретарем США о новых этапах сотрудничества в оборонной сфере.
    Петр Порошенко/Facebook

    Петр Порошенко заявил, что речь идет не только о грантовых поставках оружия за счет средств США, не только о предоставлении Киеву лицензий и разрешений на покупку вооружения, но и о совместном производстве, учениях и других вопросах.

    Порошенко в Давосе: Россия развернула войну против нас всех. Видео
    Петр Порошенко/Facebook
    Порошенко в Давосе: Россия развернула войну против нас всех

    Он сказал также, что ему известны даты поставки американских вооружений в Украину, но называть их не стал.

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    "Мне известны все даты и никто их от нас не скрывает. Как вы понимаете, поскольку речь идет об оружии, об оборонном сотрудничестве, я не то что не хочу, а точно не заинтересован… раскрывать их", — сказал глава государства.

    Президент Украины заявил, что поблагодарил американского госсекретаря за новые санкции США против России.

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