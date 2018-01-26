ТОП тем в мире: унитаз вместо Ван Гога, Порошенко обманул Байдена

РИА Новости Украина

Трамп пытался уволить Мюллера

Американская газета New York Times, (а за ней Guardian, Telegraph, USA Today и другие), со ссылкой на источники пишет о том, что президент США Дональд Трамп приказал уволить спецпрокурора по РФ Роберта Мюллера в июне 2017 года. Тем не менее, главный юрист Белого дома Дональд Макгэн выступил против этого, и Мюллер сохранил свой пост.

"Президент Трамп приказал уволить в прошлом июне спецпрокурора, ведущего расследование по РФ, Роберта Мюллера…, но юрист Белого дома пригрозил отставкой вместо того, чтобы выполнить указание", — пишет газета со ссылкой на четырех человек, знакомых с ситуацией. Как пишет газета, Макгэн заявил, что увольнение Мюллера "окажет катастрофический эффект на президентство Трампа".

New York Times пишет, что о попытке Трампа уволить Мюллера стало известно впервые, а сам Мюллер узнал об этом в последние месяцы, когда его команда проводила интервью с нынешними и бывшими высокопоставленными представителями Белого дома.

Унитаз вместо Ван Гога

Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания Трамп просили у Музея Гуггенхайма одолжить им картину Ван Гога, взамен ее музейные кураторы предложили первой паре страны художественный объект в виде золотого унитаза, пишет газета Washington Post. По данным издания, семья Трампов интересовалась картиной "Пейзаж со снегом". Полотно, созданное художником в 1888 году, изображает мужчину в черной шляпе, который гуляет по долине Арля со своей собакой. Президент и его супруга хотели одолжить картину, чтобы украсить свою личную резиденцию в Белом доме.

impressionism.su "Пейзаж со снегом" Ван Гога

Предложенный в качестве альтернативы золотой унитаз является интерактивным объектом современного художника Маурицио. Это произведение под названием "Америка" в течение года выставлялось в одном из туалетов музея и было доступно для использования посетителям. Критики называли работу сатирой на избыток богатства в США.

"Художник хотел бы предложить этот объект в долгосрочную аренду Белому дому. Конечно, он очень дорогой и довольно хрупкий, но мы можем предоставить инструкции по установке и эксплуатации", — цитирует газета электронное письмо музейного куратора Нэнси Спектор.

Первые лица США нередко одалживают музейные произведения для украшения своих кабинетов и других помещений в Белом доме. Так, Смитсонианский музей передал чете Кеннеди картину Эжена Делакруа "Курильщик", а Барак Обама предпочитал абстрактное искусство Марка Ротко и Джаспера Джонса.

Homo из пещеры: предок или чужак

Комментаторы, привлеченные ведущими мировыми СМИ для обсуждения фрагмента челюсти, которая была обнаружена в пещере на севере Израиля, расходятся во мнениях. Возраст верхней части челюсти, на которой до сих пор сохранились восемь зубов, по оценкам антропологов составляет 177-194 тысячи лет. Эти останки представителя Homo Sapiens — древнейшие из известных науке останков Homo Sapiens за пределами Африки, признанной родиной человечества.

По мнению ряда экспертов, данная находка свидетельствует, что человек современного типа мог появиться и начать расселяться по планете намного раньше, чем считалось до сих пор. Рик Поттс, глава программы по изучению происхождения человека в Смитсонианском национальном музее естественной истории сообщил газете Washington Post, что обладатель челюсти, вероятно, был участником одной из экспедиций, которые наши предки время от времени предпринимали на территорию Евразии.

"Почему они начали процесс глобальной колонизации? Возможно, они были слишком изолированы от других групп? Или они смогли выстоять перед лицом изменившейся среды обитания?", — предполагает ученый. В то же время некоторые специалисты считают, что неизвестный обитатель пещеры вообще не является нашим предком. Так, Жан-Жак Юблен, глава факультета в немецком Институте эволюционной антропологии в беседе с газетой New York Times, что ранние люди современного типа были не такими уж современными. По его словам, в терминологии авторов исследования "современный человек" означает лишь, что он был ближе к нам, чем к неандертальцам. Но это не означает, что ископаемый индивидуум передал гены кому-либо из ныне живущих людей, добавил антрополог.

Кейси Аффлек нарушит традицию "Оскара"

Мировые СМИ (Spiegel, Guardian, Independent, Hollywood Reporter, Variety, New York Times) пишут о том, что американский актер Кейси Аффлек, лауреат премии "Оскар" за лучшую мужскую роль в фильме "Манчестер у моря", не будет вручать награду лучшей актрисе на церемонии в этом году. По традиции Аффлек должен присутствовать на церемонии награждения "Оскар" в этом году и вручить награду за лучшую женскую роль. Тем не менее, младший брат актера и режиссера Бена Аффлека не приедет на церемонию, о чем, как пишет Guardian, актер сам уведомил киноакадемию США.

REUTERS Mario Anzuoni Кейси Аффлек

Причиной стало то, что ранее Кейси Аффлека обвинили в сексуальных домогательствах во время съемок фильма 2010-го года "Я все еще здесь". По данным СМИ, Аффлек урегулировал иски от продюсера Аманды Уайт и директора по фотографии Магдалены Горки еще до выхода фильма. Как пишет Guardian, Горка называла происшедшее "самым травмирующим событием в ее карьере", а Уайт сообщила о "ежедневном шквале комментариев сексуального характера и инсинуаций". Кроме того, была опубликована петиция с призывом не допустить Аффлека на церемонию, ее подписали около 20 тысяч человек.

"В условиях такого климата господин Аффлек решил, что его присутствие на вручении наград будет нежелательным", пишет New York Times. В ответ на решение Аффлека киноакадемия заявила, что "приветствует решение продолжить акцентировать внимание на шоу и отличной работе, которая была проделана в этом году", пишет Hollywood Reporter.

Миллиарды и Порошенко

Леонид Бершидский в материале для издания Bloomberg обратил внимание на переговоры украинского президента Петра Порошенко с главой МВФ Кристин Лагард в контексте заявления бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Байден выступил на Совете по международным отношениям в Вашингтоне и рассказал, как убедил Порошенко и тогдашнего премьер-министра Украины Арсения Яценюка уволить генерального прокурора Виктора Шокина, при котором в стране процветала коррупция. Это стало условием для получения кредитной гарантии в размере 1 миллиарда долларов.

"Если все было так, как описывает Байден, тогда что стояло за увольнением Шокина? С точки зрения Байдена, положительные перемены настали именно благодаря действиям США. Но что США получили в обмен на тот миллиард или, если точнее, на те 3 миллиарда кредитных гарантий, предоставленных при администрации Обамы? На самом деле они получили Порошенко, гораздо лучше вооруженного и подготовленного к тому, чтобы сопротивляться попыткам Запада искоренить коррупцию на Украине. Даже Байден сейчас не так уверен в своем успехе", — отмечает автор.

president.gov.ua Вице-президент США Джозеф Байден и президент Украины Петр Порошенко

Бершидский подчеркивает, что американским и европейским политикам не стоит питать иллюзии: они ничего не добьются от Порошенко в обмен на свои миллиарды. Украина до сих пор остается наводненной олигархами клептократией, у которой с Россией гораздо больше общего, чем с Евросоюзом. Порошенко уже много раз доказывал, что необходимо постоянно следить за его руками, когда играешь с ним. Но если с Украиной не играть, то она неизбежно станет жертвой нападок и давления Кремля — во вторник Байден описал такой сценарий в присущей ему красочной манере.

Минск и Донбасс

Даже если Минск утратит функцию организатора переговоров по Украине, то больших внешнеполитических потерь не будет. Нормализация отношений с Западом обеспечивается другими факторами, пишет Андрей Федоров для издания "Белорусские новости".

"Белоруссия, безусловно, получила определенную политическую и репутационную выгоду, предоставив площадку для проведения заседаний трехсторонней контактной группы. В то же время значение этого белорусскими официальными лицами сильно преувеличивается. В частности, страну стали громогласно называть "донором региональной безопасности", хотя никаких конкретных доказательств этого до сих пор не предъявлено", — пишет автор.

Некоторые аналитики утверждают, что если Белоруссия лишится нынешнего статуса, то ей будет гораздо труднее обосновывать Москве свой отказ предоставить территорию в качестве плацдарма для российских войск. Однако и без использования аналогичной аргументации Минску удалось отбиться, по крайней мере временно, от размещения российской авиабазы. При этом утверждения некоторых аналитиков, что Беларусь провалила роль платформы для переговоров, несостоятельны. Этого в принципе не могло случиться, поскольку сама роль незначительна.

"Но не более, поскольку все реальные дивиденды в связи со своей политикой в российско-украинском противостоянии Белоруссии от Запада уже получила. Причем отнюдь не за то, что дала переговорщикам конференц-зал и подносила кофе. Главный капитал, который Минск заработал на фоне новой "холодной войны" между Россией и Западом, заключается в отказе от поддержки агрессии против Украины и от безоговорочного следования в российском внешнеполитическом фарватере в целом", - отмечается в материале.