Поставки оружия из США. Порошенко заявил, что уже знает все даты

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КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ему известны даты поставки американских вооружений в Украину, но называть их не стал.

Ранее в пятницу министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что рассчитывает узнать о сроках поставок США Украине противотанковых комплексов Javelin после визита в Вашингтон, который состоится 2 февраля.

"Мне известны все даты и никто их от нас не скрывает. Как вы понимаете, поскольку речь идет об оружии, об оборонном сотрудничестве, я не то что не хочу, а точно не заинтересован… раскрывать их", — сказал Порошенко, его общение с прессой транслировал телеканал "112 Украина".

Он сказал также, что договорился с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в ходе встречи в Давосе о новых этапах сотрудничества в оборонной сфере.

"Мы уже видим сегодня новые возможности для сотрудничества в оборонной сфере и договорились сегодня об определенных этапах этого сотрудничества", — сказал Порошенко.

Он отметил, что речь идет не только о грантовых поставках оружия за счет средств США, не только о предоставлении Киеву лицензий и разрешений на покупку вооружения, но и о совместном производстве, учениях и других вопросах.

Администрация президента США Дональда Трампа в прошлом году одобрила план по предоставлению Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракет Javelin. В частности, США намерены поставить Киеву 35 пусковых установок Javelin. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что поставки Киеву противотанковых ракетных комплексов Javelin будут производиться за счет бюджета США, они ожидаются в 2018 году.