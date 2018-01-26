наверх
26.01.201821:06
Курсы валют НБУ
  • USD28.75- 0.12
  • EUR35.66+ 0.01
Рубрики
Ещё
    Политика

    Поставки оружия из США. Порошенко заявил, что уже знает все даты

    Тема:

    Привет, оружие! Поставки из Канады и США (132)

    (обновлено: )20901
    Президент Украины Петр Порошенко заявил, что договорился с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в ходе встречи в Давосе о новых этапах сотрудничества в оборонной сфере.
    Украинский завтрак в Давосе. Выступление Петра Порошенко
    Сайт Президента Украины

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ему известны даты поставки американских вооружений в Украину, но называть их не стал.

    Ранее в пятницу министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что рассчитывает узнать о сроках поставок США Украине противотанковых комплексов Javelin после визита в Вашингтон, который состоится 2 февраля.

    Американский переносной противотанковый ракетный комплекс третьего поколения Javelin
    wikipedia
    WSJ: предоставленное Украине Javelin и условия со стороны США

    "Мне известны все даты и никто их от нас не скрывает. Как вы понимаете, поскольку речь идет об оружии, об оборонном сотрудничестве, я не то что не хочу, а точно не заинтересован… раскрывать их", — сказал Порошенко, его общение с прессой транслировал телеканал "112 Украина".

    Он сказал также, что договорился с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в ходе встречи в Давосе о новых этапах сотрудничества в оборонной сфере.

    "Мы уже видим сегодня новые возможности для сотрудничества в оборонной сфере и договорились сегодня об определенных этапах этого сотрудничества", — сказал Порошенко.

    Он отметил, что речь идет не только о грантовых поставках оружия за счет средств США, не только о предоставлении Киеву лицензий и разрешений на покупку вооружения, но и о совместном производстве, учениях и других вопросах.

    Администрация президента США Дональда Трампа в прошлом году одобрила план по предоставлению Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракет Javelin. В частности, США намерены поставить Киеву 35 пусковых установок Javelin. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что поставки Киеву противотанковых ракетных комплексов Javelin будут производиться за счет бюджета США, они ожидаются в 2018 году.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Президент Петр Порошенко
    Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов?
    Антон Геращенко. Архивное фото
    Давление на СМИ: гонения на ZIK из-за интервью Портнова
    Международный валютный фонд
    Украина клянчит новый транш у МВФ
    В Киеве радикалы из С14 напали на часовню возле Десятинной церкви
    Националистический радикализм крепчает