"Одесский стрелок", убивший полицейского, сам изготавливал оружие

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Одессит Валентин Дорошенко, накануне устроивший стрельбу в центре города, самостоятельно изготавливал боевое оружие. Полиция опубликовала фотографии оружейной мастерской стрелка из Новосельского, которая находилась в замаскированном погребе под его домом.

В пятницу днем, 19 января, одесская полиция сообщила, что в центре города произошла перестрелка, в результате которой один человек погиб, трое полицейских получили ранения. Полиция проводила операцию по розыску лица, подозреваемого в хулиганстве. После обнаружения злоумышленник открыл стрельбу по полицейским. Правоохранители ликвидировали нападавшего. По последним данным, в результате перестрелки погибли три человека, в том числе и старший лейтенант полиции Сергей Пригарин.

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Как сообщает "Думская", в мастерской Дорошенко обнаружили несколько станков, включая токарный и сверлильный, заготовки для оружия, два готовых пистолета-пулемета, отличающихся от того, который использовал преступник, и пистолет.

Думская.net Оружие, изготовленное "одесским стрелком" Валентином Дорошенко

Кроме того уточняется, что в квартире злоумышленника задержали двоих ранее судимых граждан.

Думская.net Оружие, изготовленное "одесским стрелком" Валентином Дорошенко

По данным источников, близких к следствию, ЧП в Одессе началось с конфликта между "сталинистом" Валентином Дорошенко и его гостем — ранее судимым гражданином по фамилии Пинин. Они подрались, Пинин выбежал из квартиры, Дорошенко бросился за ним и сделал несколько выстрелов из самодельного пистолета. От полученных ранений Пинин скончался.