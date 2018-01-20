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    "Одесский стрелок", убивший полицейского, сам изготавливал оружие

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (172)

    (обновлено: )167
    В мастерской активиста одесского "антимайдана" Валентина Дорошенко обнаружили несколько станков, включая токарный и сверлильный, заготовки для оружия, и два готовых пистолета-пулемета.
    Оружие, изготовленное одесским стрелком Валентином Дорошенко
    Думская.net

    КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Одессит Валентин Дорошенко, накануне устроивший стрельбу в центре города, самостоятельно изготавливал боевое оружие. Полиция опубликовала фотографии оружейной мастерской стрелка из Новосельского, которая находилась в замаскированном погребе под его домом.

    Полиция Украины
    УНИАН
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    В пятницу днем, 19 января, одесская полиция сообщила, что в центре города произошла перестрелка, в результате которой один человек погиб, трое полицейских получили ранения. Полиция проводила операцию по розыску лица, подозреваемого в хулиганстве. После обнаружения злоумышленник открыл стрельбу по полицейским. Правоохранители ликвидировали нападавшего. По последним данным, в результате перестрелки погибли три человека, в том числе и старший лейтенант полиции Сергей Пригарин.

    Смотрите также: В центре Одессы открыли стрельбу по полицейским: кадры спецоперации

    Как сообщает "Думская", в мастерской Дорошенко обнаружили несколько станков, включая токарный и сверлильный, заготовки для оружия, два готовых пистолета-пулемета, отличающихся от того, который использовал преступник, и пистолет.

    Думская.net
    Оружие, изготовленное "одесским стрелком" Валентином Дорошенко

    Кроме того уточняется, что в квартире злоумышленника задержали двоих ранее судимых граждан.

    Думская.net
    Оружие, изготовленное "одесским стрелком" Валентином Дорошенко

    По данным источников, близких к следствию, ЧП в Одессе началось с конфликта между "сталинистом" Валентином Дорошенко и его гостем — ранее судимым гражданином по фамилии Пинин. Они подрались, Пинин выбежал из квартиры, Дорошенко бросился за ним и сделал несколько выстрелов из самодельного пистолета. От полученных ранений Пинин скончался.

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