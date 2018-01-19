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    Полиция штурмовала квартиру в Одессе, задержаны сообщники стрелка

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (171)

    (обновлено: )41610
    По данным местных СМИ, в квартире стрелка обнаружен токарный станок и заготовки для огнестрельного оружия. Задержанные сообщники Дорошенко дают показания.
    В центре Одессы — перестрелка: ранены трое полицейских, преступник убит
    Думская.net

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Правоохранители взяли штурмом еще одну квартиру, в которой задержаны два сообщника Валентина Дорошенко, открывшего стрельбу по полицейским в Одессе, сообщает Думская.

    В настоящее время они дают показания.

    Стрельба в Одессе: полиция показала оперативные кадры. Видео
    ГУ НП в Одесской области/Youtube
    Стрельба в Одессе: полиция показала оперативные кадры

    Издание сообщает, что в квартире стрелка обнаружен токарный станок и заготовки для огнестрельного оружия.

    "Судя по всему, он копировал чеченский (точнее, армянский) пистолет-пулемет К6-92 калибра 9Х18, известный как "Борз". Это оружие широко использовалось в войнах 1990-х годов на территории бывшего Советского Союза", — говорится в сообщении.

    Источники издания в правоохранительных органах сообщают, что все началось с конфликта между "сталинистом" Валентином Дорошенко и его гостем — ранее судимым гражданином по фамилии Пинин. Они подрались, Пинин выбежал из квартиры, Дорошенко бросился за ним и сделал несколько выстрелов из самодельного пистолета. От полученных ранений Пинин скончался.

    "Услышав стрельбу, соседи вызвали полицию. На место прибыли участковый и два оперативника из Приморского отдела полиции. Дорошенко начал стрелять и по ним. Один оперативник получил пять пуль в упор, второй был ранен в бедро, участковый — в грудь", — сказано в сообщении.

    В квартире Дорошенко обнаружили лаз в погреб, где он прятал оружие.

    Смотрите также: В центре Одессы открыли стрельбу по полицейским: кадры спецоперации

    Ранее в пятницу одесская полиция сообщила, что в центре города произошла перестрелка, в результате которой один человек погиб, трое полицейских получили ранения. Полиция проводила операцию по розыску лица, подозреваемого в хулиганстве. После обнаружения злоумышленник открыл стрельбу по полицейским. Правоохранители ликвидировали нападавшего. По последним данным, в результате перестрелки два человека погибли, четверо получили ранения.

    В одесских катакомбах ищут возможных сообщников.

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