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    Умер полицейский, раненный при стрельбе в Одессе

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (171)

    (обновлено: )72811
    По словам советника главы ГУ НП в Одесской области Руслана Форостяка, 30-летний полицейский, находившийся в тяжелом состоянии, умер в больнице.
    В центре Одессы — перестрелка: ранены трое полицейских, преступник убит
    Думская.net

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Тридцатилетний полицейский, раненный во время перестрелки в Одессе, скончался в больнице, сообщил советник руководителя Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк.

    "30-летний полицейский, находившийся в тяжелом состоянии, умер в больнице", — написал он на своей странице в Facebook.

    Руслан Форостяк/Facebook, 19 января 2018

    Ранее в пятницу одесская полиция сообщила, что в центре города произошла перестрелка, в результате которой один человек погиб, трое полицейских получили ранения. Полиция проводила операцию по розыску лица, подозреваемого в хулиганстве. После обнаружения злоумышленник открыл стрельбу по полицейским. Правоохранители ликвидировали нападавшего.

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    Позже выяснилось, что Валентин Дорошенко сначала застрелил своего знакомого, а потом открыл стрельбу по прибывшим по вызову правоохранителям. 

    Полицейские штурмовали одну из квартир в Одессе и задержали двоих сообщников стрелявшего. Они дают показания.

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