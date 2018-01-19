Умер полицейский, раненный при стрельбе в Одессе

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Тридцатилетний полицейский, раненный во время перестрелки в Одессе, скончался в больнице, сообщил советник руководителя Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк.

"30-летний полицейский, находившийся в тяжелом состоянии, умер в больнице", — написал он на своей странице в Facebook.

Руслан Форостяк/Facebook, 19 января 2018

Ранее в пятницу одесская полиция сообщила, что в центре города произошла перестрелка, в результате которой один человек погиб, трое полицейских получили ранения. Полиция проводила операцию по розыску лица, подозреваемого в хулиганстве. После обнаружения злоумышленник открыл стрельбу по полицейским. Правоохранители ликвидировали нападавшего.

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Позже выяснилось, что Валентин Дорошенко сначала застрелил своего знакомого, а потом открыл стрельбу по прибывшим по вызову правоохранителям.

Полицейские штурмовали одну из квартир в Одессе и задержали двоих сообщников стрелявшего. Они дают показания.