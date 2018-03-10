По показаниям свидетелей и очевидцев, следствие также склоняется к мысли, что убитый Константин Пиковский пытался помешать Валентину Дорошенко вести огонь по полицейским и даже пытался оказать им медицинскую помощь.
О том, что обе стороны конфликта, разгоревшегося вокруг паркинга жилого комплекса "Аркадийский дворец" в Одессе, согласились сесть за стол переговоров, сообщил советник начальника ГУ НП в Одесской области.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".