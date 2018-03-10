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    Руслан Форостяк

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Судно Wellback в Одесской области
    Моряк забаррикадировался на судне в Одесской области
    03:21 28.02.2018
    212
    Судно Wellback под флагом Камбоджи стоит на территории Черноморского судоремонтного завода. Моряк Игорь Хвостов утверждает, что работодатель не выплачивает ему зарплату уже полгода.
    Задержание грабителей в Одессе, 23 января 2018
    В Одессе с погоней и стрельбой задержали грабителей из Грузии - СМИ
    14:28 23.01.2018
    326Криминальные войны в Украине
    По данным издания, злоумышленники - граждане Грузии. Они были задержаны после новой кражи, о которой полиции сообщил депутат Одесского городского совета Денис Григорьев.
    В центре Одессы — перестрелка: ранены трое полицейских, преступник убит
    Появились новые детали по стрельбе в Одессе
    05:54 22.01.2018
    885Криминальные войны в Украине
    По показаниям свидетелей и очевидцев, следствие также склоняется к мысли, что убитый Константин Пиковский пытался помешать Валентину Дорошенко вести огонь по полицейским и даже пытался оказать им медицинскую помощь.
    В центре Одессы — перестрелка: ранены трое полицейских, преступник убит
    Умер полицейский, раненный при стрельбе в Одессе
    20:29 19.01.2018
    1226Криминальные войны в Украине
    По словам советника главы ГУ НП в Одесской области Руслана Форостяка, 30-летний полицейский, находившийся в тяжелом состоянии, умер в больнице.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    В Одессе подросток вылез на поезд и получил удар током
    07:23 02.11.2017
    185
    По словам советника главы одесской полиции Руслана Форостяка, 12-летний мальчик получил ожоги 50 процентов тела. Инцидент произошел в Суворовском районе города.
    Захват воинской части в Одессе
    Захват воинской части в Одессе: спецкор разбирался в ситуации
    12:32 30.10.2017
    1081Днепр, Львов: взрывные события
    Рядом с новым торговым центром есть заброшенная территория военного аэродрома, за которую давно идет борьба, сообщил спецкор Александр Тарасенко.
    В Одессе рейдеры пытались штурмом захватить паркинг
    "Рейдерские" разборки в Одессе: стороны согласились на переговоры
    22:50 01.08.2017
    480
    О том, что обе стороны конфликта, разгоревшегося вокруг паркинга жилого комплекса "Аркадийский дворец" в Одессе, согласились сесть за стол переговоров, сообщил советник начальника ГУ НП в Одесской области.
    В Одессе рейдеры пытались штурмом захватить паркинг
    "Рейдерские" разборки в Одессе: полиция позвала за стол переговоров
    22:57 29.07.2017
    1322
    Руслан Форостяк предупредил, что не допустит силовых захватов в городе и области. При этом он заявил о готовности правоохранительных органов и исполнительной области быть посредниками в переговорах.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Судно Wellback в Одесской области
    Моряк забаррикадировался на судне в Одесской области
    03:21 28.02.2018
    212
    Судно Wellback под флагом Камбоджи стоит на территории Черноморского судоремонтного завода. Моряк Игорь Хвостов утверждает, что работодатель не выплачивает ему зарплату уже полгода.
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